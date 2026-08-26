Muere el actor Tim Curry, famoso por su papel en Mi pobre angelito y el payaso “Eso": ¿De qué murió?

Se confirmó la muerte del actor Tim Curry, famoso por sus participaciones en distintas películas de Hollywood, tales como Mi pobre angelito 2, Eso, entre muchas otros proyectos. Las reacciones no se han hecho esperar y los homenajes al intérprete han comenzado.

Murió el actor Tim Curry / Redes sociales

¿Se revelaron las causas de la muerte de Tim Curry?

Hasta ahora, no se ha dado a conocer públicamente la causa de muerte de Tim Curry, pero se sabe que desde años atrás ha sufrido secuelas de un accidente cerebrovascular que sufrió en 2012, el cual afectó su movilidad y lo llevó a utilizar una silla de ruedas.

Pese a las dificultades derivadas de su estado de salud, Curry se mantuvo presente en la industria del entretenimiento.

El intérprete participó en distintos proyectos, asistió a convenciones y encuentros con sus admiradores, además de continuar realizando trabajos de doblaje y apariciones especiales.

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Tim Curry durante sus últimos días / Wikipedia

¿En qué películas y series participó el actor Tim Curry?

Tim Curry fue un actor, cantante y también artista de doblaje británico que construyó una extensa carrera en el cine, la televisión y el teatro. Su salto a la fama llegó gracias a The Rocky horror show, donde interpretó al extravagante Dr. Frank-N-Furter.

A lo largo de los años, Curry se distinguió por interpretar personajes peculiares, misteriosos y, en muchas ocasiones, villanos. Entre sus películas más destacadas se encuentran:



El show de terror de Rocky,

Annie,

Leyenda,

Clue: El juego de la sospecha,

La caza del Octubre Rojo,

Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York,

Los tres mosqueteros,

Congo,

La isla del tesoro de los Muppets,

Los ángeles de Charlie,

Scary Movie 2: Otra película de miedo y,

y, Kinsey.

Uno de los personajes que por el que más es reconocido en su carrera fue Pennywise, el aterrador payaso al que dio vida en la miniserie It (1990), basada en la novela de Stephen King.

Tim Curry como “Eso” / Redes sociales

Además de su trabajo en pantalla, participó en series como:



Eso ( It ),

( ), Cuentos de la cripta,

Peter Pan y los piratas,

Los Thornberrys,

El sabueso,

Will y Grace,

Mentes criminales y,

y, Star Wars: La guerra de los clones.

Mientras tanto, muchos esperan que se esclarezcan las causas de su muerte, aunque la mayoría cree que se trató de una complicación derivada de sus anteriores problemas de salud .

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