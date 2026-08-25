¿Cómo está Pablo Lyle? Tras muerte de su padre, revelan cómo se encuentra y la fecha de su posible liberación

Ya han pasado casi ocho años desde que comenzó el caso legal de Pablo Lyle por homicidio involuntario. A lo largo de este tiempo, ha enfrentado muchas situaciones fuertes; una de ellas fue la muerte de su padre, don Jorge Lyle.

A poco más de dos meses de su pérdida, no solo revelan cómo está actualmente, sino que también dan a conocer qué ha pasado con sus hijos y la posible fecha de su liberación. Te contamos los detalles.

Lee: Papá de Pablo Lyle grave de salud tras accidente e incurable enfermedad, revelan: “La familia espera lo peor”

Pablo Lyle está en prisión desde 2022 / Mezcalent

¿Por qué Pablo Lyle no pudo estar en el funeral de su padre, don Jorge Lyle?

Fue el 13 de junio cuando se dio a conocer la muerte del padre de Pablo Lyle, don Jorge Lyle. Hasta el momento, no se han querido dar detalles de lo que pasó. No obstante, la periodista Inés Moreno informó en aquel entonces que el señor padecía Alzheimer. Habría sufrido un accidente en el que se golpeó la cabeza.

Recientemente, la periodista Tanya Charry confirmó que Pablo había solicitado un permiso especial para poder estar en el funeral de su padre en Mazatlán. No obstante, se lo negaron. De acuerdo con la comunicadora, el actor sigue muy triste por esta situación.

“Supimos que hace unos días estuvo muy triste por la muerte de su padre y, aunque solicitó un permiso especial para asistir a su funeral en México, ese permiso no fue otorgado”, expresó.

Cabe mencionar que en el funeral del señor, los hermanos de Pablo declararon que el histrión tenía muchas ganas de estar en ese momento tan significativo.

“Con muchas ganas de que estuviera mi hermano con nosotros, pero despedimos (a nuestro padre) con un homenaje. Se queda con nosotros de otra manera. Pablo, con respecto a mi papá, siempre estuvo muy unido a él. Fue muy lindo cómo el amor entre ellos siempre estuvo ahí, vivo”, indicaron.

No te pierdas: Ana Araujo, exesposa de Pablo Lyle, reaparece en pleno luto, ¿ya hay fecha de liberación del actor?

Pablo Lyle fue acusado de homicidio involuntario / Mezcalent

¿Qué ha pasado con los hijos de Pablo Lyle tras la encarcelación del actor?

En entrevista para ‘El Gordo y la Flaca’, Ana Araujo, expareja de Pablo Lyle, habló de cómo sus dos hijos han vivido el encarcelamiento de su padre. Recordemos que Ana y Pablo se divorciaron después de que él fuera condenado.

“Crecieron con eso. Mis hijos ya llevan casi ocho años con esta situación de vida, por así decirlo. Se les hace ya algo normal. Obviamente hay momentos donde lo extrañan y todo eso, normal”. Ana Araujo

También dejó claro que los menores siguen teniendo comunicación con él: “Uno se acostumbra a todo, menos a no comer. Mientras la familia que está alrededor, trata de hacer todo más sano. Mis hijos están muy bien”, puntualizó.

Filtran fecha en la que Pablo Lyle podría salir de la cárcel

El caso de Pablo Lyle se remonta a 2019. En aquel entonces, se vio involucrado en un accidente vial en Miami con un hombre de la tercera edad llamado Juan Ricardo Hernández. Se hicieron de palabras y el actor le propinó un golpe.

Juan Ricardo cayó al suelo y se golpeó la cabeza. El hombre fue llevado al hospital y falleció unos días después. En tanto que Pablo fue detenido y acusado de homicidio involuntario. Pudo seguir su caso en libertad tras pagar una fianza de 50 mil dólares. Su proceso se vio retrasado por el Covid-19 y se retomó en 2022.

La defensa intentó argumentar “defensa propia”. No obstante, al final fue condenado a cinco años de prisión y ocho años de libertad condicional. También se le dictaron 100 horas de servicio comunitario y se le ordenó tomar clases de control de la ira.

Si bien se decía que su liberación estaba programada para 2027, según la periodista Tanya Cherry, el actor saldría de la cárcel el 29 de diciembre de 2026 por buen comportamiento. Recordemos que, en su momento, Juan Osorio dijo estar dispuesto a darle trabajo cuando quedara en libertad.

Mira: ¿Pablo Lyle dice “adiós” a la prisión? Juan Osorio lanza importante mensaje sobre ¿su regreso a las telenovelas?