Muere el padre de Sheyla Tadeo; la cantante le dedica desgarrador mensaje: “Se me rompe el alma”

La actriz y cantante Sheyla Tadeo está de luto por la muerte de su padre, Ramón Tadeo, una noticia que tomó por sorpresa a sus seguidores debido a que apenas un día antes la artista había compartido que su papá atravesaba un complicado estado de salud.

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¿Cómo confirmó Sheyla Tadeo la muerte de su padre Ramón Tadeo?

La actriz y cantante Sheyla Tadeo confirmó la muerte de su padre, Ramón Tadeo, a través de sus redes sociales, donde compartió unas palabras llenas de dolor que rápidamente conmovieron a miles de seguidores.

La noticia llegó apenas horas después de que la propia artista informara que su papá atravesaba un complicado estado de salud y permanecía hospitalizado.

Sheyla Tadeo Hoy se me rompe el alma al despedirte, papá. Ramón Tadeo Aguiar, mi hombre perfecto, mi héroe, mi refugio y el amor más grande de mi vida. Fuiste un padre extraordinario, un esposo ejemplar y un ser humano maravilloso, de esos que dejan huellas imborrables. No sé cómo aprenderé a vivir sin tu voz, tus abrazos y tu presencia. Me quedo con cada recuerdo, cada enseñanza y todo tu amor. Gracias por haberme elegido como hija. Te amaré hasta mi último suspiro.”

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¿De qué murió Ramón Tadeo, padre de Sheyla y tendrá homenajes o ceremonia de despedida?

Hasta el momento, no se ha revelado la causa de muerte de Ramón Tadeo, padre de Sheyla Tadeo. La familia ha mantenido los detalles en total privacidad y no ha emitido ningún comunicado adicional sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Lo único que se sabe es que el hombre se encontraba hospitalizado debido a problemas de salud que habían sido confirmados por la propia actriz apenas un día antes de anunciar la noticia que hoy enluta a su familia.

“Mi amado padre esta hospitalizado de gravedad, les pido una oración por el; Ramón Tadeo Aguiar es su nombre. Papasito hermoso te amo con toda el alma, te queremos con nosotros. tu familia. Que Dios te conceda mas tiempo entre nosotros” Sheyla Tadeo

Tampoco se ha informado si habrá algún homenaje público, ceremonia especial o acto conmemorativo en honor a Ramón Tadeo. La familia parece estar viviendo el duelo de manera privada y reservada.

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¿Quién es Sheyla Tadeo, actriz, comediante y cantante mexicana?

Sheyla Tadeo es una actriz, comediante y cantante nacida el 3 de abril de 1973 en Culiacán, Sinaloa. Su carrera artística comenzó en 1995 tras participar en Valores Juveniles de Siempre en domingo, donde su talento llamó la atención de productores y le abrió las puertas a proyectos como la telenovela Agujetas de color de rosa.

Aunque participó en distintas producciones, alcanzó gran popularidad gracias a su personaje de Zoila, primero en ‘Al ritmo de la noche’ y después en ‘Cero en conducta’, programa que la convirtió en una de las comediantes más reconocidas de la televisión mexicana. Más tarde formó parte de proyectos como:



La Escuelita VIP

Mi destino eres tú

Rafaela

Amorcito corazón

Además de la actuación, Sheyla Tadeo desarrolló una carrera musical que la llevó a participar en programas como Cantando por un sueño, Reyes de la canción y El show de los sueños. En 2009 lanzó su primer disco y posteriormente presentó producciones como Amémonos: un homenaje a Lucha Villa, consolidándose también como intérprete dentro de la música regional mexicana.