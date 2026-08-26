Se cumple la regla de tres en el mundo del espectáculo: Mueren tres famosos en menos de una semana

El mundo del entretenimiento atraviesa días de luto. En menos de dos semanas se confirmaron las muertes de Hayden Panettiere, Dolly Parton y Tim Curry, tres figuras que marcaron a generaciones en la televisión, el cine y la música. La coincidencia no pasó desapercibida y rápidamente resurgió entre los fans la llamada “regla de tres”, una creencia popular que asegura que cuando una celebridad fallece, otras dos suelen partir poco después.

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Regla de tres / Redes sociales

¿De qué murió Hayden Panettiere? Revelan qué pasó con la actriz de ‘Triunfos robados’

La muerte de Hayden Panettiere tomó por sorpresa a los seguidores de la actriz, ya que ocurrió apenas unos días antes de que celebrara su cumpleaños número 37. La estrella estadounidense, recordada por producciones como Heroes y Nashville, falleció el pasado 16 de agosto.

Desde que se dio a conocer la noticia, la atención se ha centrado en las circunstancias de su fallecimiento. Hasta el momento, la causa oficial de muerte no ha sido confirmada públicamente y el caso continúa bajo investigación.

Las versiones que han circulado señalan que Hayden fue encontrada sin vida en su residencia de Greenville, Carolina del Sur. Otros reportes indican que fue hallada inconsciente mientras sufría un paro cardiaco y que los servicios de emergencia intentaron auxiliarla sin éxito.

La situación generó aún más interés debido a que también trascendió que en el lugar estaban presentes personas cercanas a la actriz, incluyendo a su expareja Brian Hickerson y a su hermano Zach Hickerson. La noticia provocó una ola de mensajes de despedida de colegas y admiradores alrededor del mundo.

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Hayden Panettiere murió a los 36 años y las primeras pruebas forenses ya dieron más pistas. / Redes sociales

¿De qué murió Dolly Parton? Esta es la enfermedad que padecía la icónica cantante

La muerte de Dolly Parton conmocionó a millones de personas. La icónica intérprete de Jolene, considerada una de las artistas más influyentes de la música country, falleció a los 80 años de edad dejando un legado artístico difícil de igualar.

La noticia fue confirmada por su familia a través de un emotivo mensaje encabezado por Bryan Seaver, sobrino de la cantante y quien durante más de dos décadas también trabajó como parte fundamental de su equipo de seguridad.

Durante el anuncio recordó una petición que la propia Dolly le hizo años atrás:

Bryan Seaver, sobrino de la cantante “Este anuncio en video es algo que Dolly me pidió que hiciera hace años, antes de que yo pudiera asimilar completamente que algún día sería una realidad (...) Es un honor, un honor que está mezclado con un orgullo absoluto y una enorme tristeza”.

Dolly Parton / Instagram

El familiar de la intérprete también expresó que Dolly no habría querido que su partida fuera recordada desde el dolor:

“Dolly vivió en la luz y ahora está en los brazos de Jesús, seguramente recibida por Carl, sus padres y tantas otras personas que la vieron partir”. Bryan Seaver, sobrino de la cantante

Tras darse a conocer su fallecimiento, diversos medios internacionales reportaron que la cantante habría enfrentado una batalla privada contra el cáncer, enfermedad que decidió mantener alejada de los reflectores.

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Dolly Parton murió a los 80 años y dejó un importante legado en la música country. / Redes sociales

¿Qué problemas de salud tenía Tim Curry y de qué murió el actor de ‘It’?

Otra muerte que golpeó al espectáculo fue la de Tim Curry, actor británico que dejó una huella imborrable en la cultura popular gracias a personajes tan emblemáticos como Pennywise en la miniserie It de 1990.

La muerte del actor se dio a conocer este 26 de agosto, aunque trascendió que falleció la noche anterior en Los Ángeles, California. Tenía 80 años y era considerado una leyenda tanto del cine como de la televisión.

Hasta el momento no se ha informado de manera oficial la causa de su fallecimiento. Sin embargo, distintos reportes indican que las autoridades acudieron a su domicilio y que no existen indicios de actividad delictiva relacionada con su muerte.

Durante los últimos años, Curry enfrentó importantes complicaciones de salud derivadas de un derrame cerebral masivo que sufrió en junio de 2012. El accidente afectó gravemente su movilidad, obligándolo a permanecer en silla de ruedas. Además, trascendió que el actor tuvo que someterse a un largo proceso de rehabilitación para recuperar habilidades básicas como el habla.

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¿Qué es la regla de tres? Así relacionan las muertes de Hayden Panettiere, Dolly Parton y Tim Curry

Tras las muertes de Hayden Panettiere, Dolly Parton y Tim Curry, miles de usuarios comenzaron a hablar nuevamente de la llamada regla de tres, una leyenda urbana muy popular dentro del mundo del espectáculo.

La teoría sostiene que cuando una figura reconocida fallece, otras dos celebridades suelen morir en un periodo muy cercano. Aunque no existe evidencia científica que respalde esta creencia, cada vez que ocurren pérdidas de alto perfil en pocos días, la conversación vuelve a cobrar fuerza.

Muchos ubican el origen de esta idea a finales de los años 50, tras el accidente aéreo que cobró la vida de los músicos Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper. A partir de entonces comenzó a difundirse la noción de que las estrellas “se van de tres en tres”.

En México también han existido casos que los seguidores del espectáculo asocian con esta teoría. En 2023, por ejemplo, las muertes de Rebecca Jones, Irma Serrano e Ignacio López Tarso ocurrieron con pocos días de diferencia. Algo similar sucedió en 2025 con Paquita la del Barrio, Tongolele y Daniel Bisogno.

Ahora, la partida de Hayden Panettiere, Dolly Parton y Tim Curry volvió a poner sobre la mesa esta popular creencia.