Ventaneando interrumpe transmisión EN VIVO para informar una inesperada muerte: “Ya estaba muy mal”

La tarde del martes 25 de agosto, Ventaneando se vistió de luto tras darse a conocer EN VIVO una inesperada muerte que conmocionó al equipo de Pati Chapoy. La noticia fue compartida durante la transmisión y dejó un momento especialmente doloroso para los conductores.

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‘Ventaneando’ está de luto / Redes sociales

¿Quién murió? Pati Chapoy y Ventaneando informan EN VIVO una inesperada muerte

La persona que murió fue Ignacio Murrieta, papá de Rosario Murrieta, periodista y jefa de información de Ventaneando. Su fallecimiento ocurrió el lunes 24 de agosto y fue comunicado públicamente durante la emisión del programa al día siguiente.

Pedro Sola tomó la palabra para hablar sobre la pérdida y explicó que el padre de su compañera había estado enfermo durante varios días. El conductor también aprovechó el momento para enviarle un mensaje de cariño a Rosario y a toda su familia.

“Estaba enfermo, desgraciadamente, no sé si desgraciadamente o afortunadamente, el señor ya estaba muy mal, falleció el día de ayer (lunes 24 de agosto). Le mandamos un abrazo muy cariñoso”, expresó Pedro Sola durante la transmisión de Ventaneando.

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🕊️ Descanse en paz, Ignacio Murrieta, papá de nuestra querida Rosario Murrieta. 🤍



Enviamos un abrazo lleno de cariño y nuestras más sinceras condolencias a Rosario, su familia y todos sus seres queridos en este difícil momento. 🙏🏻 pic.twitter.com/FSukgYfQYl — Ventaneando (@VentaneandoUno) August 25, 2026

¿Cómo reaccionó Pati Chapoy a la muerte de Ignacio Murrieta, papá de Rosario Murrieta?

Aunque Pati Chapoy no estuvo presente en la emisión en la que Pedro Sola informó la muerte del padre Rosario Murrieta, la periodista reaccionó posteriormente a través de sus redes sociales para enviar sus condolencias a Rosario Murrieta.

La titular de Ventaneando lamentó profundamente la muerte de Ignacio Murrieta y dedicó unas palabras especiales a su compañera. Chapoy destacó el cariño hacia Rosario y extendió el mensaje a todos los familiares y seres queridos del fallecido.

Pati Chapoy “Lamento profundamente el fallecimiento de don Ignacio Murrieta. Envío mis más sinceras condolencias, con especial cariño para su hija Rosario Murrieta, así como para toda su familia y seres queridos. Deseo que los recuerdos, el amor compartido y todo lo vivido a su lado les brinden fortaleza y consuelo en estos momentos tan difíciles”

El mensaje de Chapoy se sumó a las condolencias expresadas en vivo por Pedro Sola, Linet Puente, “La Choco” y Ricardo Manjarrez, quienes acompañaron a Rosario Murrieta en medio de esta dolorosa pérdida.

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¿De qué murió Ignacio Murrieta, padre de Rosario Murrieta?

Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa de muerte de Ignacio Murrieta. Lo que sí reveló Pedro Sola es que el padre de Rosario Murrieta llevaba algunos días enfermo y que su estado de salud ya era delicado.

La familia no ha compartido detalles sobre el padecimiento que enfrentaba Ignacio ni se ha dado a conocer un parte médico. Por ello, cualquier versión que circule en redes sociales sobre una enfermedad específica debe tomarse con cautela.

Tampoco se han revelado públicamente los detalles de una posible ceremonia de despedida. El equipo de Ventaneando se ha limitado a expresar su solidaridad con Rosario Murrieta y sus familiares, respetando la privacidad que atraviesan en este momento de duelo.

¿Quién fue Ignacio Murrieta, papá de Rosario Murrieta?

Ignacio Murrieta era el padre de Rosario Murrieta, una de las figuras clave detrás de Ventaneando. Aunque él no pertenecía al elenco del programa, su nombre se hizo público debido a la estrecha relación laboral que Rosario mantiene desde hace años con Pati Chapoy y el resto del equipo.

Rosario Murrieta es periodista, conductora y productora, y durante décadas ha desempeñado un papel fundamental como jefa de información de Ventaneando. Estudió Periodismo y Comunicación Colectiva en la FES Acatlán de la UNAM y comenzó su carrera en medios impresos.

Desde 1998 forma parte de Ventaneando, donde se convirtió en una de las colaboradoras de mayor confianza de Pati Chapoy. Antes de llegar a la televisión, trabajó en prensa y radio, experiencia que posteriormente aprovechó para desarrollar su carrera dentro del periodismo de espectáculos.

Hasta ahora, Rosario Murrieta y su familia mantienen en privado los detalles sobre la causa de muerte y los servicios funerarios de Ignacio Murrieta.