Ventaneando de luto: muere papá de Rosario Murrieta, jefa de información del programa; así lo lamentan

La tarde de este 25 de agosto, el equipo de Ventaneando compartió una noticia que entristeció a sus seguidores. A través de sus redes sociales, el programa confirmó la muerte de Ignacio Murrieta, padre de la periodista y conductora Rosario Murrieta, una de las figuras más importantes detrás del exitoso programa de espectáculos de TV Azteca.

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Rosario Murrieta, conductora de ‘Ventaneando / IG: @rosariomurrieta_

¿Cómo confirmó Ventaneando la muerte del papá de Rosario Murrieta?

A través de su cuenta oficial de Instagram, el equipo de Ventaneando compartió un comunicado breve pero contundente sobre el fallecimiento de Ignacio Murrieta. El mensaje, dirigido tanto a Rosario Murrieta como a toda su familia, fue el primer y único pronunciamiento oficial hasta este momento.

El comunicado, publicado por el canal oficial de Ventaneando, se lee así: “Con profundo pesar, el equipo de #Ventaneando lamenta el fallecimiento de Ignacio Murrieta, padre de nuestra querida Rosario Murrieta. Acompañamos a Rosario y a toda su familia en este momento de profundo dolor, enviándoles un abrazo lleno de cariño, fortaleza y solidaridad. Que descanse en paz.”

Hasta ahora, no se ha dado a conocer la causa de muerte de Ignacio Murrieta. Además, públicamente no se tenía conocimiento de que enfrentara una enfermedad grave o algún padecimiento de salud que hiciera prever este lamentable desenlace.

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¿Quién es Rosario Murrieta, jefa de información de Ventaneando?

Rosario Murrieta es periodista, conductora y productora, reconocida principalmente por su papel como jefa de información de Ventaneando, el programa insignia de TV Azteca que dirige Pati Chapoy desde hace décadas.

Rosario Murrieta lleva más de veinte años dentro del equipo de Ventaneando y es considerada una de las colaboradoras de mayor confianza para Pati Chapoy. Su carrera comenzó lejos de la televisión: estudió Periodismo y Comunicación Colectiva en la FES Acatlán de la UNAM y sus primeros pasos profesionales los dio como correctora de estilo en el diario Novedades, donde más tarde se convirtió en reportera y, posteriormente, en jefa de la sección de espectáculos durante diez años.

Antes de integrarse a la televisión, Rosario Murrieta también tuvo experiencia en radio, un paso que la preparó para el ritmo acelerado que exige la cobertura diaria de espectáculos. Desde 1998, forma parte de Ventaneando como jefa de información, un puesto clave desde el que coordina buena parte del contenido periodístico que se transmite diariamente en el programa.

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Rosario Murrieta / IG: @rosariomurrieta_

¿Qué otros proyectos ha producido Rosario Murrieta en TV Azteca?

Más allá de su rol como jefa de información, Rosario Murrieta también se ha consolidado como productora ejecutiva de varios proyectos especiales dentro de TV Azteca. Entre sus créditos más destacados están Los 25+ del espectáculo y La Historia Detrás del Mito, dos formatos que han marcado la programación de espectáculos de la televisora.

Rosario Murrieta ha estado detrás de especiales biográficos sobre algunas de las figuras más importantes de la música y el deporte, incluyendo proyectos dedicados a Juan Gabriel, Jenni Rivera, Celia Cruz y Julio César Chávez. Este trabajo detrás de cámaras la ha convertido en una pieza fundamental para entender cómo se construyen las coberturas especiales de Ventaneando.

En los últimos años, Rosario Murrieta también ha ganado mayor presencia frente a las cámaras, apareciendo con más frecuencia como panelista y conductora dentro del programa, lo que ha hecho que el público la reconozca no solo por su trabajo de producción, sino también por su participación directa en pantalla.