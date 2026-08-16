¿Pati Chapoy sufre desplante en pleno concierto? Reciben con abucheos a la titular de Ventaneando, así reaccionó

Tras la polémica que Pati Chapoy enfrentó en Ventaneando, la conductora vivió un bochornoso momento durante el concierto de Cristian Castro en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. ¿Cómo reaccionó la periodista? ¡Aquí te contamos los detalles!

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¿Pati Chapoy sufrió desplante? / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó con Pati Chapoy en el concierto de Cristian Castro en el Auditorio Nacional?

Durante la mañana de este 16 de agosto, comenzó a circular un video en el que se observa al cantante Cristian Castro deleitar a los asistentes del Auditorio Nacional con sus mejores éxitos, cuando de un momento a otro decide agradecer a las personalidades invitadas.

Primero reconoció a Jorge ‘Coque’ Muñiz, quien recibió los aplausos del público; sin embargo, al momento de presentar a Pati Chapoy, la conductora no corrió con la misma suerte, pues de inmediato se comenzaron a escuchar abucheos en todo el recinto.

La titular de Ventaneando optó por no mencionar nada y solo extendió sus manos a manera de agradecimiento; sin embargo, el cantante intentó aligerar la situación con un inesperado comentario que causó risas entre los presentes.

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🔴 MOMENTO INCÓMODO: ABUCHEO A PATI CHAPOY, desde todos los ángulos.



La conductora de Ventaneando asistió al concierto de Cristian Castro, sin embargo, el público la recibió con abucheos. pic.twitter.com/Wu1TqKwVve — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) August 16, 2026

¿Cuál fue la reacción de Cristian Castro ante los abucheos de Pati Chapoy en pleno concierto?

Pese a que Cristian Castro, quien recientemente terminó sus estudios de preparatoria, presentó a Pati Chapoy como una ‘dama de hierro’ y la ‘dueña de la nota’, no fue suficiente para que el público la llenara de aplausos. Por lo que, ante los abucheos, el intérprete de ‘Vuélveme a querer’ expresó:

“Ese también es aplauso, Pati”. Cristian Castro

Pese a que ya no se mencionó más sobre el tema, el breve momento se volvió viral y causó todo tipo de comentarios en redes, entre los que se encuentran: “La Pati cosechó lo que sembró”, “Cristian Castro sintió pena” y “Lugares que me emperra no haber estado”.

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Pati Chapoy fue recibida con abucheos en concierto de Cristian Castro. / Redes sociales

¿Cuál fue la respuesta de Pati Chapoy tras el abucheo que recibió en el concierto de Cristian Castro?

Pati Chapoy no ha abordado directamente lo ocurrido en el Auditorio Nacional, la noche del pasado 15 de agosto, en el concierto de Cristian Castro; sin embargo, sí compartió un clip del concierto en su cuenta de Instagram.

El video solo muestra a Verónica Castro disfrutar de la música de su hijo, por lo que la periodista escribió: “Gran noche con Cristian Castro. Verónica Castro bailó y cantó”. Debido a que los comentarios fueron limitados, no hubo reacción alguna por parte de los internautas.

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