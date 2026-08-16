Cristian Castro revela sus planes después de terminar la preparatoria, ¿deja de cantar para estudiar? VIDEO

A los 51 años, el cantante Cristian Castro consiguió terminar la preparatoria y celebró este importante logro el pasado 12 de agosto, rodeado de su familia.

Tras dar este paso en su formación académica, una de las principales dudas es qué ocurrirá con su carrera musical, especialmente porque el intérprete ha dejado claro que entre sus planes está continuar con sus estudios.

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Cristian Castro / Redes sociales

¿Cómo fue la graduación de preparatoria de Cristian Castro?

El pasado 12 de agosto, Cristian Castro y sus compañeros de generación de ‘Prepa W’, institución afiliada a la UNAM, celebraron la conclusión de sus estudios de preparatoria en el Teatro Royal Pedregal, al sur de la Ciudad de México.

La ceremonia contó con la presencia de Verónica Castro, quien además fue madrina de la generación. Como parte de la celebración, la actriz obsequió veladoras y un rosario de plata a los estudiantes.

Durante el evento, Cristian Castro interpretó varias canciones relacionadas con el estudio y la importancia de cumplir los sueños. Además, ofreció un emotivo discurso en el que dedicó este logro a su mamá, a quien agradeció por confiar en él y darle la oportunidad de continuar con sus estudios.

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Cristian Castro / Mezcalent

¿Cristian Castro dejará de cantar para estudiar una carrera universitaria?

Al llegar a su ceremonia, Cristian Castro tuvo un breve encuentro con la prensa. Para ‘Sale el sol’, declaró que estaba muy contento por ese logro y. expresó su deseo por seguir estudiando y darle continuidad a su carrera académica.

Al respecto, los reporteros le preguntaron qué sucederá con su carrera musical, si la dejará de lado para centrarse en sus estudios.

Sin embargo, el intérprete de ‘Yo quería’ dijo que quiere seguir estudiando y sacando canciones al mismo tiempo.

“Ojalá que ya puede dedicarme más a mi carrera como estudiante y también seguir sacando canciones” Cristian Castro

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¿Qué carrera quiere estudiar Cristian Castro?

Una vez concluida la ceremonia, Cristian Castro se trasladó a la residencia de su mamá, quien le preparó una cena para celebrar este importante logro. A su llegada, el cantante volvió a hablar con la prensa y compartió algunos detalles sobre sus próximos planes académicos.

Reveló que ya tiene decidido estudiar Diseño Industrial en la UNAM, de manera presencial, a diferencia de la preparatoria, que cursó en línea.

“Diseño Industrial... No creo que sea en línea, va a ser presencial...” Cristian Castro

El intérprete dejó claro que sus estudios no significan un adiós a los escenarios, pues buscará encontrar la manera de equilibrar su formación académica con su carrera artística.

Cristian también se mostró orgulloso de sus hijos, quienes ya se encuentran estudiando una carrera universitaria: su hijo estudia Economía, mientras que su hija eligió Psicología.

“Ya tengo dos hijos en la Universidad. Están estudiando Economía, el varón, y mi hija mayor está estudiando Psicología” Cristian Castro

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