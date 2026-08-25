Fabián Lavalle ‘Fabiruchis’ acusado de fraude, ¡su próxima víctima sería Verónica Castro!, aseguran

Fabián Lavalle, mejor conocido como ‘Fabiruchis’, vuelve a estar en la polémica. Tras el testimonio de un joven que lo acusó de haber intentado “levantarlo”, ahora enfrenta señalamiento de presunto fraude empresarial. Según se informó, su próxima víctima sería Verónica Castro. Te contamos lo que circula en redes sociales.

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Aseguran que Fabián Lavalle estafa a celebridades con supuestos negocios fraudulentos / Mezcalent

La estafa empresarial presuntamente de Fabián Lavalle ‘Fabiruchis’

A través de su columna en un medio de circulación nacional, el periodista Álex Kaffie informó que, supuestamente, Fabián Lavalle está pidiendo ayuda para financiar un negocio de productos antienvejecimiento.

Presuntamente, pide “miles de dólares”, con la promesa de que los productos se venderán como “pan caliente”. Sin embargo, todo sería una mentira. Según Kaffie, el conductor se habría asociado en el pasado con Maxine Woodside, quien, hasta ahora, no habría recibido ninguna ganancia.

Supuestamente, Fabián recientemente contactó a Verónica Castro para proponerle un negocio. Se desconoce si la celebridad habría “aceptado”. No obstante, el periodista le advirtió que lo mejor era negarse.

“Me entero de que Javier Porras Kuri, más conocido como Fabián Lavalle, está proponiéndole un ‘prometedor’ negocio a la madre de Cristian Castro. Sí, el sujeto ese quiere que la señora aquella invierta varios miles de dólares en unos productos antienvejecimiento que dizque van a venderse como pan caliente”. Álex Kaffie

Y agregó: “¡Cuidado, doña! Pregúntele a Maxine Woodside cómo le fue con ‘Fabirucha’ la vez que se asociaron para dar cursos de personalidad y estilo. Y es que a la hora de las cuentas, la ‘Reina de la Radio’ ¡no recibió las ganancias prometidas!, pues aquel siempre le hizo sumas y restas tranzas. ¡Aguas!”.

Hasta el momento, esta información no ha podido ser corroborada. No obstante, ya ha dado mucho de qué hablar en redes sociales. Si bien algunos desacreditan la información, otros creen que podría ser cierta y le han pedido a Verónica que “se cuide”.

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Acusación de Álex Kaffie contra Fabián Lavalle / Redes sociales

¿Por qué Fabián Lavalle fue acusado de presunto intento de secuestro?

Esta no es la primera vez que Fabián Lavalle ‘Fabiruchis’ está en medio del escándalo. Hace un mes, un joven contó que, presuntamente, la celebridad intentó convencerlo para que se fuera con él en su camioneta.

De acuerdo con su testimonio, todo habría pasado en la Zona Rosa de la Ciudad de México. En el video que compartió para hablar de lo ocurrido, se puede ver un coche muy similar al que Fabián maneja.

“Chavos, no estoy mam.... Está Fabiruchis en Reforma queriéndome subir a su camioneta. Y no es broma. Definitivamente la cosa más random que me ha pasado en un rato”, declaró.

Si bien el chico tomó la situación con humor, muchos usuarios consideraron que estuvo a punto de ser “víctima de un secuestro”. Incluso, algunos internautas aseguraron que, presuntamente, Lavalle siempre intenta “ligar o subir a su camioneta a hombres más jóvenes”.

Pese a lo polémico de todo esto, el también actor no ha querido dar declaraciones al respecto, lo que ha generado más conversación en redes sociales.

‼️ EXPUESTO | Joven asegura que el conductor FABIÁN LAVALLE QUERÍA SUBIRLO A SU CAMIONETA en la zona rosa en Ciudad de México 😱😳😳



Los hechos ocurrieron anoche en la avenida Reforma y la calle de Varsovia, en la colonia Juárez.



Me informan que efectivamente FABIRUCHIS tiene… pic.twitter.com/0W1ymznXlw — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) July 17, 2026

¿Quién es Fabián Lavalle y por qué es tan polémico?

Fabián Lavalle ‘Fabiruchis’, cuyo nombre real es Javier Porras Kuri, es un actor y conductor mexicano. Actualmente tiene 67 años. Hace algunos años, su nombre se volvió tendencia a raíz de una agresión que sufrió en 2007.

Hay dos versiones distintas de la historia. La celebridad aseguró que estaba transitando por las calles de la CDMX cuando un hombre, identificado como Alfredo Cervantes, lo invitó a una fiesta con “chicas buena onda”, es decir, trabajadoras s..x…les.

Al llegar al hotel de la presunta celebración, Alfredo lo golpeó y le robó. De igual forma lo desnudó y lo dejó amarrado para después huir de la escena. Fabián fue hospitalizado mientras que las autoridades empezaron la búsqueda de Cervantes.

Seis días después de los hechos, el agresor fue atrapado. El hombre declaró que ya había tenido encuentros con Fabián en al menos tres ocasiones. Dijo que lo agredió después de que él se negó a pagarle.

Cervantes fue condenado a cinco años de prisión por robo agravado y lesiones. Se desconoce qué ha pasado con el delincuente desde su salida de prisión.

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