Graduación de Cristian Castro opacada por pleito familiar, ¡hubo traición a Verónica! ¿Pati Chapoy los exhibirá?

La semana pasada, Cristian Castro finalizó sus estudios de preparatoria, a sus 51 años, y Verónica, su mamá, fue su madrina de graduación; sin embargo, lo que se pensaba que sería un momento de celebración y buena energía, inició con el pie izquierdo, ya que el cantante llegó al evento de la mano de su tía Betty, con quien Vero no se lleva, e incluso se dice que hay problemas legales entre ellas.

Cristian Castro y Betty Castro en graduación del cantante / Liliana Carpio, redes sociales y archivo TVNotas

¿Cristian Castro y Verónica Castro pelearon durante graduación del cantante?

Personas que estuvieron presentes en dicha ceremonia nos comparten que entre madre e hijo se vivieron momentos de tensión: “Verónica se enteró por terceros de que Cristian había llegado con su tía, y se le hizo una traición. Por eso ella entró después, pidió estar en un lugar privado y le abrieron un camerino. Ahí estaba que echaba lumbre”.

“Al ir a saludar a su mamá, Verónica le empezó a reclamar a Cristian. Le dijo que por qué había llegado con su tía, si sabía que no era bien recibida por ella. Le dijo que para él ella era importante y que tenía que estar ahí, pero eso la hizo enojar más. De hecho, hubo un momento en que Verónica se negaba a salir, pero como había prensa, prefirió aguantar su coraje y salir a dar palabras. Eso sí, pidió que no las sentaran juntas y, literal, estuvieron de extremo a extremo”. Fuente TVNotas

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Verónica Castro junto a Pati Chapoy en graduación de Cristian Castro / Liliana Carpio, redes sociales y archivo TVNotas

¿Por qué Betty y Verónica Castro tienen pleito?

Recordemos que, según varias fuentes, el pleito entre las hermanas se debe a que, tras la muerte de doña Socorro (madre de ellas), en 2020, al momento de abrir el testamento supieron que todo lo que estaba a su nombre se lo heredó a Betty, a pesar de que Verónica fue quien compró muchas de las propiedades con el esfuerzo de su trabajo. Se dijo que la propia Verónica había iniciado un pleito legal para recuperar esas propiedades, por lo que la relación entre las hermanas se había fracturado por completo.

Verónica Castro y su hermana Betty eran muy unidas / Liliana Carpio, redes sociales y archivo TVNotas

La actriz apresuró su estancia en la graduación: “Aunque durante el evento todo fue bonito, sí se notaba la molestia. De hecho, Verónica apareció, estuvo sentada un rato, dio las velas y lo que regaló a Cristian, dijo sus palabras y se retiró del lugar”.

“Muchos medios la cacharon al salir antes de que terminara el evento, pero no le importó. Prefirió retirarse, porque en verdad estaba enojada. Más tarde, realizaron una cena para festejar, y ahí sí le dijo a Cristian que se le había hecho un acto inapropiado que llevara a Betty. Incluso casi no convivieron, porque seguían molestos”.

El enojo duró poco. “Ya después, con los días, se les pasó y estuvieron felices en el último show que él dio en el Auditorio Nacional, donde estuvo acompañada de sus amigas la productora Lilia Solana y Pati Chapoy, quienes dicen, harán la bioserie de la querida Vero”.

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Cristian Castro durante su graduación / Liliana Carpio, redes sociales y archivo TVNotas

¿De qué tratará la presunta bioserie de Verónica Castro y cómo participaría Pati Chapoy?

Al escuchar sobre esto, preguntamos cómo sería el proyecto. “Sé que ha habido muchas pláticas. Al principio, Verónica no quería hacer nada, porque decía que no era relevante y que todo lo que había vivido ya lo había contado en repetidas entrevistas, pero Lilia la está convenciendo, con ayuda de Pati Chapoy, para que se haga”.

“Sé que desde hace unos días están en conversaciones e incluso están grabando entrevistas y charlas para usarlas. También sabemos que esto no lo tomó nada bien su hermano, José Alberto ‘el Güero’ Castro”.

“El reconocido productor de televisión lleva años tratando de convencer a su hermana de que regrese a la actuación, con participaciones especiales o en algún programa, y al enterarse que estaban armando un proyecto de su vida, le propuso hacerla para ViX y Televisa, cosa que a Vero no le gustó nada, ya que dice que no la han valorado en los últimos años y que la olvidaron. Por eso también está muy de cerca Pati, ella está entrevistándola y haciendo videos para después empezar a armar todo, junto al hijo de Verónica, Michelle, y Lilia, quien se ha convertido en su confidente”.

José Alberto ‘el Güero’ Castro intenta mantener vigente a Verónica Castro / Liliana Carpio, redes sociales y archivo TVNotas

Podría ser que este proyecto se emita en las pantallas de TV Azteca. Aseguran que Pati le ha propuesto que se realice a la brevedad. “Entendemos que la señora Pati le dijo que podía contar con ella si necesitaba ayuda con equipo y toda la producción. Esto no es de ahorita. Desde hace años se empezó a trabajar, pero Verónica lo paró por un tiempo. De hecho, si checan, en el canal de Pati ya está la primera parte de la entrevista. Ahí mismo dicen que están trabajando en eso”.

Para concluir, preguntamos si saben si hay temas que Verónica no quiera tocar: “Hasta donde sabemos, ella sí quiere hablar de todo: Sus amores, sus fracasos, sus éxitos, sus hijos y todo lo que ha vivido. El más emocionado es su hijo Michelle, porque quiere trabajar de la mano de su madre. Esto apenas está empezando. Falta tiempo para que podamos ver todo este resultado”.

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Betty y Verónica Castro / Liliana Carpio, redes sociales y archivo TVNotas

¿Cuál es la trayectoria de Verónica Castro?

Nacida en la CDMX, tuvo una infancia un tanto complicada, tras la separación de sus padres. Ella, al ser la hija mayor, fungió como “madre” de sus hermanos , mientras su mamá trabajaba de sol a sol para sacarlos adelante.

, mientras su mamá trabajaba de sol a sol para sacarlos adelante. A los 15 años, obtuvo una beca para estudiar actuación en la academia de Andrés Soler, junto con su hermana . Su talento y belleza robaron miradas, y meses después inició en las fotonovelas. También fue parte del ensamble del programa Operación ja ja y más tarde fue edecán en el programa En familia con Chabelo .

. Su talento y belleza robaron miradas, y meses después inició en las fotonovelas. También fue parte del ensamble del programa y más tarde fue edecán en el programa . En 1970 fue el Rostro del Heraldo, lo que le abrió las puertas al mundo de las telenovelas, con participaciones en El amor tiene cara de mujer , Barata de primavera y Pasiones encendidas .

. Para 1979 llega su primer estelar con Los ricos también lloran junto a Rogelio Guerra. Fue una de las primeras telenovelas en romper barreras y transmitirse a nivel mundial, lo que la posicionó como una de las consentidas de la televisión.

junto a Rogelio Guerra. Fue una de las primeras telenovelas en romper barreras y transmitirse a nivel mundial, lo que la posicionó como una de las consentidas de la televisión. En la década de los 80 se internacionalizó y trabajó en países como Argentina e Italia . Regresó a México en 1987 para estelarizar Rosa salvaje , telenovela que fue todo un suceso. En ese año, además, vinieron proyectos como Mi pequeña Soledad , Valentina y Pueblo chico, infierno grande .

. Regresó a México en 1987 para estelarizar , telenovela que fue todo un suceso. En ese año, además, vinieron proyectos como , y . Los programas de variedades llegaron también en la década de los 80 . Primero estuvo en Noche a noche , al que siguieron: Esta noche se improvisa , Mala noche... no , Aquí está , La movida y La tocada .

. Primero estuvo en , al que siguieron: , , , y . Para el nuevo milenio, fue la cara de casi todas las emisiones de Big brother VIP , donde su carisma la volvió a colocar en los cuernos de la luna. En esos años, también fue parte fundamental del cuadro principal de conductores del Teletón en diversos años.

, donde su carisma la volvió a colocar en los cuernos de la luna. En esos años, también fue parte fundamental del cuadro principal de conductores del Teletón en diversos años. En 2007 fue la conductora de una serie de programas que conmemoraban los 50 años de las telenovelas. Más de 10 años después regresó como juez de oro en Pequeños gigantes .

. Su versatilidad la llevó al teatro, tanto en comedia musical como en obras de atril, a la música, con más de 15 discos de diversos géneros, y al cine, que también le abrió las puertas a lo largo de su trayectoria, con éxitos como Un sueño de amor, Nana, El niño y el papa y Chiquita, pero picosa.

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Trayectoria de Verónica Castro / Liliana Carpio, redes sociales y archivo TVNotas

¿Cómo ha sido la vida profesional y personal de Cristian Castro?

Debutó como actor a los 6 años junto con su madre en la telenovela El derecho de nacer . Además de lanzar un disco infantil con el tema “Gallito feliz”.

. Además de lanzar un disco infantil con el tema “Gallito feliz”. En 1992 lanza su disco Agua nueva , el cual contiene uno de sus más grandes hits: “No podrás”.

, el cual contiene uno de sus más grandes hits: “No podrás”. En total ha lanzado 18 discos donde, además de colocar grandes éxitos como “Azul”, “Mi vida sin tu amor” y “Volver a amar”, también ha hecho homenajes a cantantes como José José y Juan Gabriel.

donde, además de colocar grandes éxitos como “Azul”, “Mi vida sin tu amor” y “Volver a amar”, también ha hecho homenajes a cantantes como José José y Juan Gabriel. Se ha casado 3 veces: La primera fue con Gabriela Bo en 2003; con Valeria Liberman se unió en 2005 y tuvo a sus primeros 2 hijos, y después estuvo con Carol Victoria , pero el matrimonio les duró solo 28 días.

en 2003; con se unió en 2005 y tuvo a sus primeros 2 hijos, y después estuvo con , pero el matrimonio les duró solo 28 días. Sostuvo un romance con una colombiana, que dio como fruto a su tercer hija.

Ha vendido más de 10 millones de discos, lo cual le ha hecho acreedor a infinidad de reconocimientos.

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Pati Chapoy entrevistó a Cristian Castro recientemente / Liliana Carpio, redes sociales y archivo TVNotas

¿De qué polémicas podría hablar Verónica Castro en su bioserie?

Su infancia : Estuvo marcada por la separación de sus padres. En diversas entrevistas ha dicho que tuvo que hacer el rol de madre de sus hermanos , además de que vivieron en la casa materna sin tantos lujos y comodidades.

: Estuvo marcada por la separación de sus padres. , además de que vivieron en la casa materna sin tantos lujos y comodidades. Sus romances fueron parte fundamental de su vida : Manuel ‘el Loco’ Valdés (†) es padre de Cristian Castro. Tuvieron un amor prohibido, ya que él era casado. El padre de Michelle es Enrique Niembro, quien ha dicho que cancelaron la boda a días de celebrarse , ya que la familia de él no veía con buenos ojos a la actriz. Con el ‘Temerario mayor’ tuvo un romance mediático y poco ha hablado de él. Yolanda Andrade dijo que se casó con ella en Europa, aunque Verónica reitera que no hubo nada entre ellas: El proyecto podría abordar este tema.

: Manuel ‘el Loco’ Valdés (†) es padre de Cristian Castro. Tuvieron un amor prohibido, ya que él era casado. , ya que la familia de él no veía con buenos ojos a la actriz. Con el ‘Temerario mayor’ tuvo un romance mediático y poco ha hablado de él. Yolanda Andrade dijo que se casó con ella en Europa, aunque Verónica reitera que no hubo nada entre ellas: El proyecto podría abordar este tema. El veto de Televisa : Ha dicho que en los 80 la vetaron, ya que aceptó trabajar en otro lado.

: Ha dicho que en los 80 la vetaron, ya que aceptó trabajar en otro lado. Lo icónico y trascendental de sus programas nocturnos : Donde grandes artistas estuvieron presentes.

: Donde grandes artistas estuvieron presentes. Sus cirugías y el accidente del elefante en 2005 : A consecuencia del cual, al día de hoy sigue padeciendo dolores muy fuertes de columna.

: A consecuencia del cual, al día de hoy sigue padeciendo dolores muy fuertes de columna. Su alejamiento de la TV : ¿Quién la vetó? ¿Quién no la quiere en la pantalla?

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