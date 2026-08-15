Cristian Castro terminó la prepa, ¿dónde la hizo y cuánto cuesta estudiar ahí?

El pasado 12 de agosto, Cristian Castro asistió a su ceremonia de graduación de preparatoria. A sus 51 años, el cantante alcanzó un logro académico que había dejado pendiente durante varios años y pudo celebrarlo junto a su familia.

La noticia de su graduación despertó la curiosidad del público por conocer la institución donde estudió y, sobre todo, cuánto cuesta cursar el bachillerato ahí. ¿Es una escuela exclusiva y muy cara? Te contamos.

Leer: Nieta de Verónica Castro vive terremoto en Colombia: dan a conocer cómo está tras graduación de Cristian

Cristian Castro / Redes sociales

¿Cuál es la escuela en la que Cristian Castro estudió la prepa?

Cristian Castro concluyó su bachillerato después de cerca de dos años y medio de estudios en PrepaW, una institución incorporada a la UNAM que ofrece una modalidad 100% en línea para quienes buscan continuar con su formación académica.

De acuerdo con la información de la propia escuela, el programa de preparatoria está compuesto por tres cursos propedéuticos, tres materias de formación y 24 asignaturas, que se completan en un periodo aproximado de dos años y medio.

Sin embargo, más allá de su modalidad de estudios, uno de los aspectos que más ha llamado la atención del público tras la graduación del cantante es cuánto cuesta estudiar en esta institución.

Leer: Cristian Castro se habría reconciliado con su exnovia y no es Mariela Sánchez: “Es recalentado”| FOTOS

Cristian Castro estudió en PrepaW / Redes sociales

¿Cuánto cuesta estudiar en PrepaW?

De acuerdo con información proporcionada por el medio Infobae, la escuela maneja becas porcentuales para reducir el costo de inscripción y colegiatura mensual para sus estudiantes.

La inscripción tiene un costo regular de 8,495 pesos, el cual se puede reducir con una beca ddel 80%.

Lo mismo sucede con la colegiatura mensual, la cual tiene el mismo costo que la inscripción, que con una beca del 30%, se reduce a 5,950 pesos mexicanos.

Leer: Verónica Castro sorprende con “impactante transformación” en el rostro, ¿cirugía o filtro? FOTOS

¿PrepaW tiene pase automático para estudiar una carrera en la UNAM?

Tras la graduación de Cristian Castro, surgió la duda sobre si el cantante tendría un pase directo para estudiar una licenciatura en la máxima casa de estudios por haber cursado su bachillerato en PrepaW.

Sin embargo, aunque la institución está incorporada a la UNAM y cuenta con un plan de estudios respaldado por la universidad, no ofrece pase automático al nivel superior.

Lo que sí proporciona es un certificado de bachillerato válido para participar en el concurso de selección y presentar el examen de ingreso a una licenciatura de la UNAM.

El llamado “pase reglamentado” únicamente está disponible para los estudiantes de los bachilleratos pertenecientes directamente a la UNAM: la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH).

Por lo tanto, Cristian Castro tampoco tendría acceso automático a una licenciatura por haber estudiado en PrepaW. Si el cantante desea continuar su formación en la UNAM, deberá participar en el proceso de selección y presentar el examen correspondiente.

Leer: ¿Itatí Cantoral quiere regresar con Cristian Castro? Asegura que está “solterísima” y dice: “Papasote” VIDEO