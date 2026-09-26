Ganadora de ‘La voz’ reaparece en redes sociales y revela que recibió un grave diagnóstico de salud, ¿cáncer?

En días pasados, el cantante Alex Fernández tuvo que cancelar su última presentación en vivo debido a una fuerte complicación de salud. Ahora, se dio a conocer el caso de otra cantante que reapareció públicamente para comunicar que atraviesa por un delicado episodio de salud, luego de consagrarse como ganadora de ‘La voz’.

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Cantante / Canva

¿Quién es la ganadora de ‘La voz’ que está mal de salud y qué es lo que tiene?

Se trata de Ava Mannings, quien después de alcanzar la victoria en el reality musical en el 2024, tuvo que enfrentar una fuerte noticia que le marcó la vida.

Su vida cambió poco después de conseguir el triunfo, pues apenas una semana después de coronarse recibió una lamentable noticia sobre su estado de salud: fue diagnosticada con un tumor cerebral.

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Ava Mannings / Redes sociales

¿Qué le pasó a Ava Mannings y cuándo fue diagnosticada con un tumor cerebral?

Ava Mannings vivió un inesperado problema de salud apenas una semana después de convertirse en la ganadora de ‘The Voice UK’ en 2024.

La cantante reveló recientemente que en octubre de ese año fue diagnosticada con un tumor cerebral, situación que la llevó a alejarse de las redes sociales y de la vida pública durante casi dos años.

Tras recibir el diagnóstico, Ava tuvo que someterse a una cirugía de emergencia para retirar y tratar el tumor.

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Ava Mannings / Redes sociales

¿Cómo se encuentra actualmente Ava Mannings tras su diagnóstico?

Después de permanecer casi dos años alejada de las redes sociales, Ava Mannings reapareció para contar parte de lo que vivió luego de recibir el diagnóstico del tumor.

La cantante reveló que tuvo que someterse a una cirugía mayor y aseguró que obtuvo un resultado muy positivo de la intervención médica. En su regreso a redes sociales, incluso mostró la cicatriz que le dejó la operación.

Aunque Ava reconoció que todavía no está preparada para hablar a profundidad sobre toda la experiencia que pasó, aseguró que se encuentra enfocada en comenzar una nueva etapa y retomar su carrera musical.

La ganadora de ‘The Voice UK’ también agradeció el apoyo que ha recibido y dejó claro que, a pesar al complicado momento que atravesó, no piensa abandonar la música.

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