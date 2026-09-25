¿Cómo está Víctor Valverde, cantante herido durante un ataque armado en un restaurante? Esto se sabe

El mundo del espectáculo está conmocionado. En medio del luto por la muerte de César Hurtado, actor de ‘Vencer la culpa’, se da a conocer que el cantante mexicano Víctor Valverde fue hospitalizado de emergencia tras quedar atrapado en un ataque armado. Te contamos lo que se sabe.

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Víctor Valverde estaba en un restaurante cuando recibió un impacto de fuego / Redes sociales

El ataque que sufrió el cantante mexicano Víctor Valverde

Durante la noche del pasado jueves 24 de septiembre, autoridades de Sinaloa reportaron un ataque a balazos en un restaurante de comida china local. El siniestro dejó una persona muerta y siete heridos.

“La #SSPSinaloa informa que, este jueves 24 de septiembre de 2026, luego de recibir el reporte de un hecho de inseguridad dentro de un establecimiento de comida en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, integrantes del Grupo Interinstitucional se desplegaron de inmediato. En el lugar encontraron seis masculinos heridos y una mujer. Hay una persona fallecida por disparos de arma de fuego”, se lee.

Entre los lesionados se encuentra el cantante mexicano Víctor Valverde, conocido principalmente por interpretar ‘El mayor de las ranas’. Según se informó, la situación fue controlada por la policía y ya se encuentran en búsqueda de los responsables.

Hasta el momento, no hay detenidos por el hecho. En tanto que la autoridad ha pedido a los ciudadanos mantener la calma y mantenerse informados mediante canales oficiales.

“Las autoridades ya controlaron la situación, la zona está asegurada y se encuentran desplegadas para la localización de los responsables”, sentenciaron.

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La #SSPSinaloa informa que, este jueves 24 de septiembre de 2026, luego de recibir el reporte de un hecho de inseguridad dentro de un establecimiento de comida en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, integrantes del Grupo Interinstitucional se desplegaron de inmediato. En… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) September 25, 2026

¿Cuál es el estado de salud de Víctor Valverde, cantante mexicano?

Según reportes oficiales, Víctor Valverde habría recibido un impacto en el hombro izquierdo y fue llevado de emergencia a la clínica más cercana para su pronta atención. Su estado de salud sería estable, pero reservado. Hasta el momento, los allegados al artista no han querido dar declaraciones sobre los hechos.

En un principio, se llegó a pensar que él había sido la víctima mortal del ataque. No obstante, posteriormente se confirmó que Víctor era uno de los heridos. En tanto que el fallecido fue identificado como Rubén ‘N’.

En redes sociales, sus fans no han dudado en expresar sus mejores deseos para su pronta recuperación. Todo apunta a que Valverde no era el objetivo y tan solo fue una víctima colateral de lo ocurrido. Sin embargo, nada está confirmado hasta ahora.

El cantante había compartido una historia en Instagram horas antes del ataque. Dicho post fue un video en el que se le podía ver bailando uno de sus sencillos.

El post que subió Víctor Valverde antes del ataque / Redes sociales

¿Quién es Víctor Valverde, cantante mexicano que fue víctima de un ataque armado?

Víctor Valverde es un cantante mexicano de 21 años, originario de Sinaloa. Desafortunadamente, no tuvo la oportunidad de terminar su educación y, desde joven, se desempeñó en diversos trabajos como la recolección de basura.

Pese a sus carencias, Valverde luchó por su sueño de ser artista. A la par de su trabajo, componía sus propias canciones y ya mostraba tener talento para estar en los escenarios. La fama le llegó en 2024, cuando lanzó ‘El mayor de las ranas’, un tema que, según se dice, hace alusión a un grupo delictivo.

A partir de allí, se volvió muy popular en la industria. Tiene 170 mil seguidores de Instagram y ha estado trabajando en diversos proyectos musicales.

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