Aleks Syntek anuncia muerte de ser querido; entre lágrimas, lo despide con desgarrador mensaje: “Murió ahorita”

Aleks Syntek deja de lado las polémicas para dar a conocer la muerte de un ser querido. A través de un video para Instagram, el cantante, entre lágrimas, comentó que recién se había enterado de la noticia y que estaba muy conmocionado por el hecho. Te contamos qué dijo.

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Aleks Syntek llora tras muerte de un amigo / Redes sociales

¿Qué ser querido de Aleks Syntek murió?

Tras su concierto fallido del 15 de septiembre, Aleks Syntek compartió que hace unos momentos se enteró de la muerte de su colega y amigo, Peter Byrne. El cantante explicó brevemente quién era y un poco de lo que hicieron juntos en el pasado, reiterando que era alguien a quien “amaba mucho”.

“¿Saben por qué estoy llorando? Se murió un amigo mío ahorita, con el que hice una canción. Cuando la grabamos en Los Ángeles, nos corrieron del estudio porque llegaron los de un programa, uno de los que hacen tipo Broadway. Nos corrieron a él y a mí. Tuvimos que acabar la canción en el estacionamiento. Se llama Peter Byrne… Peter se murió ahorita”. Aleks Syntek

Mencionó que Byrne pertenecía al dúo musical ‘Naked Eyes’, por el cual sentía mucha admiración. Y es que, tanto el dueto como la persona que los producía eran personas “increíbles” y con mucho talento.

“Ahorita se murió él. Me acordé de que nos corrieron del estudio porque no éramos tan importantes, pero yo sí lo amo. Lo presenté en el Palacio de los Deportes hace poquito con algunos amigos, porque vinieron ‘Naked Eyes’”, dijo.

Recordó que, en los últimos años, varios artistas han muerto. Dijo no poder entender por qué los “músicos buenos” debían fallecer: “Se mueren los artistas buenos, ¿por qué?”, puntualizó. Finalizó pidiéndole a su público que orara por Peter, resaltando que, si bien “no era famoso”, él lo “amaba mucho”.

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Esto se sabe sobre la muerte de Peter Byrne, amigo de Aleks Syntek

Aleks Syntek no dio detalles sobre cómo murió su amigo y colega, Peter Byrne. Según lo que se ha informado en diversos medios internacionales, el artista falleció el pasado 14 de septiembre. No obstante, decidieron hacerlo público hasta este jueves 24 de septiembre.

Allegados a Peter mencionaron que había perdido la vida a los 74 años en su residencia de Los Ángeles, tras una “breve enfermedad” no especificada. Aseguraron que se fue “en paz”.

Hasta el momento, se desconoce cuándo o cómo fueron los ritos funerarios. En tanto que sus fans no han dudado en lamentar los hechos y solidarizarse con la familia. De igual forma, los seguidores de Syntek llenaron su video de comentarios positivos para que pudiera sobrellevar su pérdida.

¿Cómo murió Peter Byrne? / Redes sociales

¿Quién era Peter Byrne, amigo de Aleks Syntek?

Peter Byrne fue un músico originario de Londres. Es principalmente conocido por ser el vocalista principal y cofundador del dúo ‘Naked Eyes’. Su carrera comenzó en los años 70. En esa época, formó parte de diversas agrupaciones.

A principios de los 80, se asoció con Rob Fisher para formar el dúo que lo haría llegar al estrellato. El éxito que marcó su carrera fue ‘Always Something There to Remind Me’. Si bien la trayectoria de la agrupación fue relativamente corta, sigue siendo muy recordada entre los amantes del pop clásico.

En su momento, Byrne llegó a trabajar con grandes celebridades como Tears for Fears, Madonna y Stevie Wonder.

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