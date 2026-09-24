Altair Jarabo rompe el silencio y habla por primera vez sobre la muerte de su hijastra; así reaccionó

El pasado mes de agosto comenzó a circular la información sobre la muerte de la hijastra de Altair Jarabo, hija de su actual esposo, Frédéric García.

Después de que la noticia se confirmó, la actriz no había dado declaraciones al respecto y mantuvo un perfil discreto, mientras acompañaba a su esposo durante su duelo.

Sin embargo, después de varias semanas, Altair se encontró con los medios de comunicación y habló por primera vez frente a las cámaras sobre el fallecimiento de su hijastra. La actriz fue breve en sus declaraciones, pero dejó claro cómo está viviendo este complicado momento junto a su familia. ¿Qué fue lo que dijo?

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Altair Jarabo y su esposo / IG: @altairjarabo

¿Qué se sabe sobre la muerte de la hijastra de Altair Jarabo?

La hijastra de Altair Jarabo fue Paloma García, de 23 años e hija de Frédéric García. Su muerte ocurrió el 23 de agosto de 2026 en Suiza, después de sufrir un accidente mientras circulaba en bicicleta por una carretera.

De acuerdo con el reporte de las autoridades suizas, la joven fue embestida por un automóvil cuando intentaba incorporarse a uno de los carriles. Fue trasladada a un hospital en estado grave, pero falleció posteriormente a consecuencia de las lesiones.

Paloma era hija de Frédéric García y de su primera esposa.

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Altair Jarabo y Frédéric García

¿Qué dijo Altair Jarabo sobre la muerte de su hijastra?

Altair Jarabo se encontró con los medios de comunicación cuando llegaba al aeropuerto y fue cuestionada sobre la situación que actualmente vive junto a su esposo tras la muerte de su hijastra.

Desde el primer momento, la actriz dejó claro que no tenía ánimo de ofrecer entrevistas. Cuando los reporteros le preguntaron directamente por el fallecimiento, pidió mucho respeto, discreción y empatía ante el doloroso momento que atraviesa su familia.

Por esta razón, Altair prefirió no hablar sobre lo ocurrido ni abordar otros temas frente a las cámaras, dejando claro que, por ahora, desea mantener este proceso en privado y acompañar a su esposo y a su familia durante el duelo.

“Agradecería enormemente empatía y respeto, por eso se los agradezco de antemano. Justo estamos pasando por un momento muy difícil y queremos que sea con discreción” Altair Jarabo

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¿Altair Jarabo se peleó durante el funeral de su hijastra?

El periodista Emilio Morales fue quien en su momento dio a conocer detalles sobre la muerte de la hijastra de Altair Jarabo. Sin embargo, además de hablar sobre el fallecimiento, también difundió información sobre un supuesto altercado que la actriz habría protagonizado con la primera esposa de Frédéric García durante el funeral.

Según el relato de Morales, Altair no estaría de acuerdo con que el empresario apoyara económicamente a los hijos que tuvo con su primera esposa. Incluso, aseguró que Altair Jarabo presuntamente habría intentado correr a la exesposa de Frédéric y a otro de sus hijos del funeral.

Sin embargo, hasta ahora Altair Jarabo no ha confirmado ni desmentido que este supuesto enfrentamiento haya ocurrido.

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