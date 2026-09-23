¿Cómo se enteró Michelle Salas de la muerte de Silvia Pinal? Revela por qué no pudo despedirse de su bisabuela

A casi dos años de la muerte de Silvia Pinal, una de las figuras más importantes del espectáculo mexicano, Michelle Salas compartió una de las confesiones más íntimas sobre aquel difícil momento. La hija de Luis Miguel reveló que se encontraba fuera de México cuando la actriz falleció y aseguró que la distancia le impidió vivir una despedida que aún le duele. Sus palabras conmovieron a sus seguidores y dejaron ver el fuerte vínculo que existía entre ambas.

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Silvia Pinal / Redes sociales

¿Cómo se enteró Michelle Salas de la muerte de Silvia Pinal?

La muerte de Silvia Pinal marcó profundamente a la familia Pinal, pero para Michelle Salas el golpe fue aún más complicado debido a la distancia. La influencer y experta en moda se encontraba en Madrid cuando la salud de su bisabuela empeoró.

En un reciente video publicado en su canal de YouTube, Michelle Salas relató que intentó regresar a México lo antes posible, pero no logró llegar antes del fallecimiento de la legendaria actriz.

“Yo estaba en Madrid, estaba a 12 horas. Entonces, me frustró mucho el hecho de estar tan lejos, de aterrizar en México y que ella se haya ido fue super doloroso para mí…”. Michelle Sales

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Michelle era bisnieta de Silvia Pinal / Instagram

¿Por qué Michelle Salas cree que Silvia Pinal no quiso que la viera partir?

La hija de Luis Miguel confesó que durante mucho tiempo intentó encontrar una explicación a lo ocurrido. Con el paso de los meses, llegó a una reflexión que hoy le brinda algo de consuelo.

Según contó, la cercanía que tenía con Silvia Pinal era tan especial que incluso considera que la actriz pudo haber decidido irse sin que ella estuviera presente para evitarle más sufrimiento.

“Luego entendí que quizá ella misma no quería que yo la viera irse. Todo el mundo estaba con ella y yo casi que fui la única persona que no la vi irse”, expresó Michelle, dejando ver el profundo cariño que las unía.

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Michelle era muy unida a su bisabuela / Instagram

¿Qué dijo Michelle Salas sobre la relación que tenía con Silvia Pinal?

A lo largo del video, Michelle Salas recordó a su bisabuela con admiración y gratitud. Además de hablar del dolor que significó perderla, destacó las cualidades que más admiraba de la última gran diva del Cine de Oro mexicano.

La influencer aseguró que guarda recuerdos imborrables de los momentos que compartieron en familia y que siempre la llevará presente en su vida.

Al describir a la actriz, Michelle la recordó como una mujer “Impecable, con un corazón enorme, con un talento bellísimo”, palabras que reflejan la huella que dejó en varias generaciones de su familia.

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Michelle y su bisabuela fueron muy unidas / TVNotas

¿Cómo era Silvia Pinal en familia? Michelle Salas muestra su lado más íntimo con imágenes inéditas

Uno de los aspectos que más llamó la atención del video fue que Michelle Salas acompañó sus recuerdos con fotografías y grabaciones poco conocidas junto a Silvia Pinal.

Las imágenes muestran momentos familiares, celebraciones y escenas cotidianas que permitieron ver el lado más cercano y humano de la actriz, lejos de los foros de televisión y los escenarios.

Al final de su testimonio, Michelle dejó claro que, pese al dolor de la pérdida, prefiere quedarse con los momentos felices que compartieron juntas. “Tengo demasiados buenos recuerdos”, concluyó.