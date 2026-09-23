Arnaud Denis, actor francés que pidió la eutanasia, murió “aliviado”; así fueron sus últimos momentos

El pasado 22 de septiembre, se confirmó que el actor francés Arnaud Denis murió tras recibir la eutanasia en Bélgica. El histrión de 43 años solicitó la muerte asistida tras años de dolor y problemas de salud derivados de una cirugía fallida. En medio del luto, se da a conocer cómo fueron sus últimos momentos. Te contamos lo que se sabe.

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Arnaud Denis, actor francés que solicitó la eutanasia, murió el 22 de septiembre / Redes sociales

¿Por qué Arnaud Denis, actor francés, solicitó la eutanasia?

El sufrimiento de Arnaud Denis comenzó en julio de 2023. En aquel entonces, el actor se sometió a una cirugía por una hernia inguinal y se le colocó una prótesis de polipropileno. Lo que se suponía que era una intervención para mejorar su salud, terminó perjudicándolo.

Y es que el actor mencionó en muchas ocasiones que lidiaba con dolores intensos, problemas digestivos, musculares y neurológicos. Declaró que llegó a perder hasta 17 kilos en tres meses. Si bien en 2024 viajó a España para que le retiraran el implante, la situación no hizo más que empeorar.

A la par de esto, fue diagnosticado con encefalomielitis miálgica, una enfermedad crónica compleja que puede afectar gravemente a la vida diaria de quienes la padecen.

Por supuesto, Denis denunció el hecho ante las autoridades. No obstante, la querella quedó archivada: “Denuncia archivada sin justicia para las víctimas de prótesis para hernias”, indicó en 2025.

Al ver que su salud no mejoraría, solicitó la eutanasia en Bélgica. Según su abogado, su petición fue revisada por tres médicos, quienes dieron el visto bueno: “Su cuerpo ya no podía sostenerlo”, destacó el licenciado.

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Arnaud Denis, actor francés que solicitó la eutanasia, fue víctima de una cirugía fallida / Redes sociales

Así fueron los últimos momentos de Arnaud Denis, actor francés que pidió la eutanasia

De acuerdo con fuentes locales, Arnaud Denis murió acompañado de su colega y amiga, Delphine Depardieu. Sin dar muchos detalles, la mujer aseguró que el actor se mostró “aliviado” al momento de recibir la eutanasia.

“Aliviado, casi con una sonrisa en los labios”. Delphine Depardieu

Por otra parte, Denis usó sus redes sociales para dar un emotivo mensaje de despedida. El francés señaló que ya no podía más con el dolor y que era su derecho “ponerle fin” a esta situación.

“Aguanté, a toda costa, durante tres años de sufrimiento insoportable. Ahora me rindo. Es mi derecho. Me niego a que nadie me juzgue”, puntualizó.

Su decisión ha sido motivo de debate. Si bien algunos consideran que el actor estaba en una situación crítica, otros creen que cometió un error al “rendirse tan fácilmente”. Incluso usaron argumentos religiosos para defender su postura.

Últimos momentos de Arnaud Denis, actor francés que solicitó la eutanasia / Redes sociales

¿Quién era Arnaud Denis, el actor francés que pidió la eutanasia?

Arnaud Denis fue un actor, director y dramaturgo francés. Desde joven, tuvo acercamientos con el medio artístico, principalmente en el teatro. En su momento, viajó a Estados Unidos, donde tomó diversos talleres de actuación.

Algunos de sus proyectos más conocidos son:

La cantante calva

Al borde de la locura

El rey Lear

El retrato de Dorian Gray

Las amistades peligrosas.

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