Christel Klitbo, actriz de Carrusel y sobrina de Cynthia Klitbo, recibe amenazas de muerte, ¿por?

Hace 3 meses la actriz Christel Klitbo, quien es recordada por su personaje de la tímida “Valeria Ferrer” en la telenovela de los 80, Carrusel, se vio en el ojo del huracán tras declarar que en el pasado sufrió bullying de sus compañeros, incluida Ludwika Paleta. Sin embargo, otro punto que también llamó la atención fue que se desató un pleito con la creadora de contenido Luz Valdéz, que la acusó de violencia digital.

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Ella es Christel Klitbo, sobrina de Cynthia Klitbo. / Liliana Carpio, archivo TVNotas, cortesía de La actriz y redes sociales

¿Por qué Christel Klitbo ha recibido amenazas tras pleito con Luz Valdéz, creadora de contenido?

Ante estas acusaciones, Christel ha recibido una gran cantidad de hate, que ha traspasado los límites. “Desde hace 3 meses a la fecha, he recibido amenazas de muerte, gente diciéndome que ojalá amaneciera descuartizada, que sabía dónde vivía, que me iban a buscar a mi casa”

“Esta persona (Luz) mintió porque dio a entender que yo había organizado un acoso que nunca sucedió. La gente reaccionó y me dijo: ‘Eres una bully, una violenta’, pero no, me da lo mismo esa morra porque ni la conozco. Yo me burlé y no fue lo mejor, pero eso no es violencia”. Christel Klitbo

Christel no da crédito a los ataques. “La gente no me conoce, no pueden odiarme porque no saben nada de mí, más bien se están proyectando y están develando que están cero contentos con su vida y eso me parece preocupante. Y es que no fue una persona, tengo miles de mensajes”.

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Christel Klitbo revela haber recibido amenazas de muerte. / Liliana Carpio, archivo TVNotas, cortesía de La actriz y redes sociales

¿Cómo ha enfrentado Christel Klitbo, sobrina de Cynthia Klitbo, las amenazas de muerte?

Esto la ha aterrado psicológicamente. “Estuvo feo porque, aunque tu cerebro te dice: ‘No es real, son redes sociales’, al final el cuerpo reacciona como si fuera verdad y estuvieras en peligro. Me han dado taquicardias y seguramente al leer esto (a sus haters) les va a dar mucho gusto”.

“Además, esta mujer se burló de mi edad, puso una foto mía ridícula y ahora resulta que ella es la buena de la historia. Todavía le propuse hacer un live juntas, pero a ella solo le interesaba hacer un video, funar a la gente y ganar seguidores con eso, que tiene miles y sabe lo que está haciendo. Violencia digital es la que hicieron sus seguidores conmigo”. Christel Klitbo

Ante las amenazas, Christel ya tomó medidas. “Tuve que cerrar mis comentarios porque estaban de terror, y rogarle a Dios que de verdad no sepan dónde vivo. No me lo merezco”.

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Influencer Luz Valdez, quien acusó de violencia a la sobrina de Cynthia Klitbo. / Fotos: Liliana Carpio, IG@luzvaldezmx y Archivo TVNotas.

¿Por qué Christel Klitbo dejó de encabezar el movimiento ‘Poder Pietro’?

Christel encabezaba el movimiento Poder Prieto, al lado de otras figuras como Tenoch Huerta y Maya Zapata, el cual desapareció en 2024, y le preguntamos si esto tuvo que ver con dicha desintegración. “Sí tuvo que ver. No fue lo único, pero sí, porque lo que hizo estuvo fuerte. Fue doloroso y triste el fin de Poder Prieto, éramos como familia, estábamos logrando cosas increíbles. Estuvo terrible”.

De Tenoch Huerta, que también estuvo involucrado en esta polémica, comentó: “Él y yo somos amigos, él me cuidó mucho dentro del colectivo. Me da mucho gusto (que ya fue anunciado en una película de Marvel) porque la verdad al final siempre sale, y así va a ser con esto porque la gente no se sale con la suya siempre”.



Tenoch Huerta y su participación en el pleito entre Christel Klitbo y Luz Valdéz

La controversia se originó a raíz de una prenda utilizada por Tenoch Huerta en septiembre de 2022, durante la Semana de la Moda en Milán: Una capa artesanal.

La influencer Luz Valdés denunció públicamente que dicha pieza había sido elaborada por la artesana purépecha Feliciana Bautista, pero no se le había otorgado el crédito correspondiente ni a ella ni a su autoría legítima, señalando presuntas irregularidades por parte de los intermediarios comerciales.

En 2023, Luz culpó de esta situación al colectivo Poder Prieto (del que Tenoch y Christel Klitbo eran parte) y el colectivo se disculpó por el error. Christel confesó que en su momento ella le había mandado un mensaje desde la cuenta del colectivo que no fue bien visto por Luz, por lo que esta la acusó de violencia digital. A partir de ahí, ambas se enfrentaron en redes, y la gente se le fue encima a Christel.

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Tenoch Huerta estuvo involucrado en el conflicto de Christel Klitbo con la influencer. / Fotos: Liliana Carpio, IG@luzvaldezmx y Archivo TVNotas.

¿Qué pasó entre Christel Klitbo y Ludwika Paleta tras la telenovela ‘Carrusel’?

Por otra parte, sobre las acusaciones en contra de sus compañeros de Carrusel, incluida Ludwika Paleta, señala: “No me arrepiento de haberlo dicho porque es mi verdad. Lo que me parece muy fuerte es que la gente crea que tiene derecho a decirme a mí cuándo puedo contar lo que me pasó”.

Sobre si le ha llegado alguna queja de alguien cercano a Ludwika, comentó: “No, esa mujer está en otra historia, otro lugar, es lo que vivimos hace mil años. Y no es cierto que me esté colgando de su fama. Tengo una tía muy famosa (Cynthia Klitbo), y si quiero colgarme de alguien, prefiero colgarme de mi tía”.

Por otro lado, admite que sí estaría dispuesta a trabajar nuevamente con Ludwika Paleta. “Por supuesto, y seguramente trabajaríamos bien porque somos dos personas adultas, profesionales, que nos gusta lo que hacemos”, finalizó.

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