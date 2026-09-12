¿Cynthia Klitbo vivió 14 años en una casa embrujada por Francisco Gattorno? Revela aterradores sucesos

Las confesiones más inesperadas siguen surgiendo dentro de La casa de los famosos México. Ahora fue la actriz Cynthia Klitbo quien dejó sin palabras a sus compañeros al asegurar que durante más de una década vivió fenómenos extraños en su hogar, situación que relacionó con su pasado matrimonio con Francisco Gattorno y presuntos trabajos de brujería realizados en su contra.

Mira: ¿Cynthia Klitbo comparte novio con Yalitza Aparicio? La FOTO que generó confusión en redes sociales

Cynthia Klitbo / Archivo TVNotas

¿Cynthia Klitbo vivió 14 años en una casa embrujada? Esto contó sobre la brujería

La confesión de Cynthia Klitbo ocurrió durante una platica entre los habitantes de La casa de los famosos México, luego de una dinámica relacionada con historias de terror y experiencias paranormales.

Fue entonces cuando Cynthia Klitbo sorprendió al revelar que vivió durante 14 años en una casa donde ocurrieron situaciones que jamás pudo explicar. Según contó, todo comenzó después de un accidente relacionado con su entonces esposo, Francisco Gattorno.

“Me hicieron miles de cosas hasta que se me apareció un pinch chamuco aquí atrás” Cynthia Klitbo

Klitbo explicó que desde ese momento empezaron a ocurrir sucesos cada vez más extraños dentro de su hogar, al grado de considerar que la vivienda estaba afectada por energías negativas o presuntos trabajos esotéricos.

Lee: Cynthia Klitbo justifica sus arranques en LCDLFMX con el Hashimoto, pero ¡experto la desmiente!

¿Qué relación tuvo Francisco Gattorno con la supuesta brujería que vivió Cynthia Klitbo?

La actriz Cynthia Klitbo recordó que, años atrás, llegó a la conclusión de que todo podría estar relacionado con una mujer que supuestamente quedó resentida tras enterarse de su matrimonio con Francisco Gattorno.

Durante la conversación, Cynthia relató que el origen de la historia se remonta a un viaje en el que el actor sufrió un accidente automovilístico mientras se encontraba acompañado de otra mujer.

Cynthia Klitbo “Me empezaron a pasar cosas de a poquito porque mi ex se accidentó. Me iba a pintar el cuerno. Estaban en Cancún y se estaba ligando a una chava cubana. Me mandó decir que ya venía para México y se fue hacia Uxmal... En la carretera chocaron y la chava se mató. A partir de entonces empezaron a pasar un ching de cosas*”.

A partir de ese episodio, la actriz asegura que comenzaron los fenómenos paranormales dentro de su vivienda, mismos que se intensificaron con los años.

Mira: Se ENCIENDEN los ánimos entre Gema Garoa y Cynthia Klitbo en LCDLFM 2026: “Que soy una hue...na” VIDEO

¿Qué fenómenos paranormales y sucesos extraños vivió Cynthia Klitbo en su casa?

Las anécdotas compartidas por Cynthia Klitbo llamaron la atención porque describen sucesos que ella considera imposibles de explicar de manera racional.

La actriz recordó que mientras veía televisión observó cómo decenas de objetos salían disparados de un mueble sin que nadie los tocara. También aseguró que una vajilla completa terminó en el suelo tras ser lanzada aparentemente por una fuerza desconocida.

“Estaba el baño entrando al vestidor, entonces la tele estaba enfrente, pero el mueble en donde tenía todas mi cremas… de repente veo cómo los 60 productos comenzaron a salir volando del vestidor… También me aventaron una vajilla completa”. Cynthia Klitbo

Con el paso del tiempo llegó a normalizar algunos de esos eventos. Incluso confesó entre risas que ya se había acostumbrado a lo que llamó sus “espíritus chocarreros”, pues el volumen del televisor cambiaba solo y las puertas se abrían una tras otra como si alguien recorriera la casa.

¿Cynthia Klitbo encontró trabajos de brujería para impedir que quedara embarazada?

Uno de los relatos más impactantes fue cuando Cynthia Klitbo recordó que una vez encontró su casa rodeada de rituales que, según le explicaron, estaban relacionados con prácticas espirituales muy fuertes.

Cynthia Klitbo “Un día llego de una fiesta de la novela (‘Alguna vez tendremos alas’) y había como ocho babalawos. Estaba tan cabrn que mi muchacha no quería abrir la puerta porque creyó que nos habían descuartizado. La sangre daba a la calle porque lo hicieron en la puerta. Se llamaba ‘cambio de cabeza’, es una de las cosas más cabrnas que te pueden hacer porque tu fortuna se la pasan a otra persona”.

De acuerdo con la actriz, tras aquel episodio se realizaron diversas limpias espirituales. Incluso aseguró que una astróloga le recomendó quemar chiles secos, azúcar y otras hierbas para intentar cerrar el supuesto portal energético que afectaba la vivienda. Sin embargo, los hallazgos continuaron. Cynthia recordó que encontró objetos ocultos detrás de muebles, incluyendo elementos que interpretó como trabajos de brujería.

“Le iba a regalar un mueble a mi hermana y detrás había un chupamirto y después había en otro mueble una bola de plumas con sangre” Cynthia Klitbo

La actriz Cynthia Klitbo también reveló que llegó a hallar fotografías de ella con el vientre marcado o partido, algo que relacionó con un supuesto intento para impedir que pudiera embarazarse. Aunque no profundizó en todos los detalles, aseguró que los problemas comenzaron a desaparecer tras el final de su matrimonio y después pudo cumplir uno de sus mayores sueños: convertirse en madre de su hija Elisa.