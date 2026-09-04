¿Cynthia Klitbo comparte novio con Yalitza Aparicio? La FOTO que generó confusión en redes sociales

Después de la relación tóxica y violenta que vivió Cynthia Klitbo, de la cual habló durante su estancia en ‘La casa de los famosos México’ 2026, la actriz decidió darse una nueva oportunidad en el amor y parece estar más enamorada que nunca.

La relación amorosa de la villana de telenovelas generó conversación en las últimas horas, pues se habla de que su novio podría estar saliendo al mismo tiempo ¡con Yalitza Aparicio!

¿Qué es lo que se sabe y cómo surgió esta información? ¡Te contamos!

Leer: Cynthia Klitbo revela que la obligaron a casarse con Jorge Antolín: “No estaba enamorada”

Cynthia Klitbo / Archivo TVNotas

El novio de Cynthia Klitbo sorprendió a la actriz en ‘La casa de los famosos México’ 2026

La gala del martes 1 de septiembre en ‘La casa de los famosos México’ 2026 estuvo llena de sorpresas. Antes de la salida de Aldo Rendón, Cynthia Klitbo ya había vivido otra sorpresa.

Y es que la actriz pudo reencontrarse por unos minutos con su novio, Luis Rodríguez. Aunque el encuentro no fue de a gratis, pues para poder verlo tuvo que nominar con tres puntos a uno de sus compañeros y eligió a Yahir.

Cynthia y su pareja convivieron alrededor de cinco minutos, mismos que aprovecharon para besarse, darse cariño y ponerse al día sobre lo que ha sucedido mientras la actriz ha estado dentro de la competencia.

Leer: Producción de ‘La casa de los famosos México 2026’ le habría negado atención médica a Cynthia Klitbo, aseguran

¿Quién es Luis Rodríguez, el novio de Cynthia Klitbo?

Luis Rodríguez es un cineasta, fotógrafo y director de fotografía mexicano. Se sabe que estudió Psicología Social y posteriormente se formó en cine y fotografía en Cuba.

Cynthia hizo público su romance con Luis a finales de mayo de 2026, cuando compartió una fotografía junto a él y escribió el mensaje “Me haces feliz”.

Desde entonces, la pareja ha presumido su relación en distintas ocasiones y él incluso acompañó a la actriz durante su ingreso a ‘La casa de los famosos México’ 2026.

Leer: Cynthia Klitbo justifica sus arranques en LCDLFMX con el Hashimoto, pero ¡experto la desmiente!

Luis Rodríguez, novio de Cynthia Klitbo / Redes sociales

¿Luis Rodríguez anda con Yalitza Aparicio al mismo tiempo que con Cynthia Klitbo?

Un par de días después de la aparición de Luis Rodríguez en el reality, su nombre comenzó a comentarse más en redes sociales, y esto debido a que surgió el rumor de que ¡estaría saliendo con Yalitza Aparicio!

¿La razón? Una foto que Yalitza compartió en su cuenta de TikTok, en la que aparece feliz con un ramo de flores y junto a un hombre cuyo parecido físico con Luis Rodríguez llamó la atención de los internautas.

De inmediato, sus seguidores comenzaron a cuestionar si se trataba del novio de Cynthia Klitbo.



“es el mismo novio de Cynthia”

“Es el de Cynthia o es gemelo?”

“Será o no será el de Cynthia?”

Sin embargo, todo se trató de una confusión provocada por el parecido físico. El hombre que aparece junto a Yalitza Aparicio ha sido identificado como Memo Higareda, mientras que el novio de Cynthia Klitbo es Luis Rodríguez.

Así que, no se trata de una infidelidad ni de un supuesto novio compartido mientras Cynthia Klitbo participa en ‘La casa de los famosos México’ 2026.