Cynthia Klitbo revela que la obligaron a casarse con Jorge Antolín: “No estaba enamorada”

Mucho antes de convertirse en una de las villanas más queridas de las telenovelas, Cynthia Klitbo atravesó una de las etapas más dolorosas de su vida. La actual habitante de La casa de los famosos México recordó cómo terminó casándose con Jorge Antolín pese a que no estaba enamorada, una decisión que asegura tomó bajo presión y que marcó el inicio de una relación llena de sufrimiento.

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Polémicas de Cynthia Klitbo en La casa de los famosos México 2026 / Mezcalent, redes sociales

¿Por qué Cynthia Klitbo se casó con Jorge Antolín sin quererlo?

Cynthia Klitbo contó que la decisión de casarse no fue suya, sino resultado de una reacción de celos por parte de Antolín, luego de que aparecieran fotografías de ella con otros actores en revistas de espectáculos.

“Con Antolín me casé porque un día salí en una revista en una foto con Gattorno, en otra con Eduardo Palomo (platicando porque nunca me tiró la onda) y en otra con Antolín. Y llegué a mi casa y me aventó la revista y me dijo: te vas a casar conmigo para que no digan que eres una prosti”, relató la actriz.

En ese entonces, Cynthia Klitbo tenía 23 años y su carrera comenzaba a despuntar, mientras que la de Antolín, según ella misma señaló, nunca llegó a consolidarse del mismo modo.

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Cynthia Klitbo y Jorge Antolín

¿Qué le dijo Cynthia Klitbo a su mamá el día de su boda?

Uno de los momentos más fuertes de su relato ocurrió el día mismo de la ceremonia, cuando Cynthia Klitbo intentó frenar la boda al confesarle a su madre que no quería casarse.

“Fue horrible porque yo le dije ese día a mi mamá: no me quiero casar con él”, contó la actriz sobre ese momento decisivo.

Sin embargo, su mamá no la respaldó y, ante la presión de tener a todos los invitados ya reunidos, la instó a seguir adelante con el enlace.

“Yo le decía a mi mamá: no estoy enamorada, no me quiero casar con él... y me casé; me obligaron a casarme” Cynthia Klitbo

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Cynthia Klitbo y Jorge Antolín

¿Cómo era la relación de Cynthia Klitbo con Jorge Antolín dentro del matrimonio?

Durante su matrimonio con Jorge Antolín, Cynthia Klitbo aseguró que comenzó a vivir una situación de aislamiento y control que afectó profundamente su bienestar. Según relató, poco a poco dejó de tener contacto frecuente con familiares y amigos, además de que su entonces esposo limitaba varias de sus actividades cotidianas, lo que terminó por impactar su estabilidad emocional.

“Me amenazó varias veces. Me encerró. Duramos así mucho tiempo. Empezó a hacerme mucho chantaje mental. Ya no podía ir a visitar a mis hermanos, mis amigos tampoco podían visitarme. Después ya ni siquiera podía contestar el teléfono, y al final solo una amiga tenía acceso para verme.” Cynthia Klitbo

La actriz también recordó que los problemas aumentaron debido a los conflictos que Antolín tenía con el éxito que ella alcanzaba en las telenovelas. De acuerdo con Klitbo, él solía resentir que su carrera avanzara más rápido que la suya y llegó a decirle: “Yo soy el hombre, yo debería ser más famoso”. Con el tiempo, aseguró, la relación se volvió cada vez más tensa y marcada por amenazas y conductas que deterioraron su salud mental.

Cynthia reveló además que años después comprendió otros aspectos de la vida personal de su exesposo y sostuvo que Antolín era bisexual, algo que él habría negado públicamente. La actriz explicó que cargar con esa situación fue muy difícil para ella. Finalmente, logró salir adelante gracias al apoyo de una amiga cercana que alertó a su familia, permitiéndole recibir ayuda.

Cynthia Klitbo y Jorge Antolín

¿Cómo superó Cynthia Klitbo esa etapa de su vida?

Tras reconocer la gravedad de lo que estaba viviendo, Cynthia Klitbo contó que recibió ayuda de su familia y comenzó un proceso terapéutico que resultó clave para recuperar su estabilidad emocional. La actriz explicó que, con el tiempo, logró identificar las situaciones que había permitido dentro de la relación y tomar la decisión de ponerle fin.

“Ya cuando de repente me cayó el veinte de todo lo que yo había hecho y permitido, pues ya fortalecida dije: adiós” Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo y Jorge Antolín

Durante la entrevista, Klitbo también reflexionó sobre su matrimonio con Jorge Antolín y aseguró que, con los años, comprendió aspectos de la relación que antes no veía con claridad. La actriz sostuvo que llegó a sentirse utilizada para mantener una determinada imagen pública y reiteró que nunca estuvo enamorada.

Gracias al apoyo de familiares, amigos y especialistas, la actual participante de La casa de los famosos México logró reconstruir su vida. Además, recordó que años después volvió a encontrarse con Antolín en una entrega de premios, donde él intentó burlarse de una ruptura sentimental que había sufrido.

Lejos de quedarse callada, Klitbo respondió con firmeza: “Sí, pero yo estaba enamorada y a ti nunca te quise”, una frase con la que aseguró haber cerrado definitivamente uno de los capítulos más dolorosos de su historia personal.

¿Quién es Jorge Antolín, exesposo de Cynthia Klitbo?

Jorge Antolín es un actor mexicano que participó en diversas telenovelas y producciones de televisión durante las décadas de los 80 y 90. Aunque desarrolló una carrera en el medio artístico, nunca alcanzó el nivel de popularidad que lograron otras figuras de su generación, por lo que su nombre suele ser más recordado por su relación con Cynthia Klitbo que por sus proyectos en pantalla.

El actor estuvo casado con Cynthia Klitbo cuando ella comenzaba a consolidarse como una de las villanas más exitosas de las telenovelas mexicanas. Años después de su separación, la actriz habló públicamente sobre los problemas que vivió durante ese matrimonio, incluyendo episodios de control, aislamiento y conflictos personales que marcaron esa etapa de su vida.