Cynthia Klitbo estalla ante los ataques contra su hija tras La casa de los famosos México: “Dejen de dar lata”

Después de que Cynthia Klitbo se convirtiera en la octava eliminada de La casa de los famosos México 2026, la actriz ha enfrentado diversos cuestionamientos sobre su comportamiento en el reality; sin embargo, en un reciente encuentro con los medios confesó que una parte de la ‘funa’ también llegó a su hija. ¿Le llueven críticas? ¡Te contamos los detalles!

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Cynthia Klitbo fue la octava eliminada de LCDLFM 2026. / Archivo TVNotas

¿Por qué fue criticada Cynthia Klitbo al salir de La casa de los famosos México 2026?

Tras salir de La casa de los famosos México 2026, Cynthia Klitbo fue llamada “clasista” en redes por un inesperado comentario de la actriz al ser eliminada. Todo comenzó cuando la ‘villana de melodramas’ fue cuestionada sobre su primera impresión, a lo que respondió:

"¡Quería salir! Ya quiero tener mis uñas largas, miren mis uñas de criada”. Cynthia Klitbo

El comentario de la intérprete de melodramas no fue bien recibido por una parte del público, quienes cuestionaron sus palabras al hacer referencia a las trabajadoras del hogar. “Pobre clasista”, “Y su ‘criada’ votando por ella” y “Adiós Clacynthia”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en redes.

Por su parte, Cynthia Klitbo se defendió de los ataques en otra entrevista, en la que dejó claro que venir desde abajo no significa que deba ser una persona sin valores. “Entonces, si ser clasista es no querer ser una pelada, pues soy clasista”, sentenció.

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Cynthia Klitbo enfrenta acusaciones de clasismo tras salir de LCDLFM 2026. / Redes Sociales

Cynthia Klitbo revela que la ‘funa’ por La casa de los famosos México llegó a su hija

Tras las críticas a Cynthia Klitbo por su comentario al salir de LCDLFM, la actriz de telenovelas como ‘El privilegio de amar’ y ‘Cadenas de amargura’ confesó que parte de la ‘funa’ que tuvo por estar en el reality le llegó a su hija.

Cabe recordar que a su llegada al programa 24/7, la actriz confesó que estaba en el proyecto porque quería juntar dinero para la educación de su hija, situación que no le pareció a algunos. “Hubo quienes criticaron a mi hija, la funa, ya sabes. ‘Trabaja y mándale dólares a tu mamá, no a México’. Y claro que ama México”.

De acuerdo con Klitbo, algunas personas juzgaron que buscara ofrecer una mejor educación a su hija, sin saber que una parte de sus estudios los paga la joven con una beca:

“Es una chava que no va a fiestas, no consume drogas, no bebe alcohol, no fuma tabaco. La tengo, pues ya viste cómo soy de madre; es una niña que ha hecho muy bien las cosas, tiene una gran parte de beca”. Cynthia Klitbo

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Cynthia Klitbo revela que la funa de La casa de los famosos México 2026 llegó a su hija. / Mezcalent, Redes sociales

El contundente mensaje con el que Cynthia Klitbo frenó las críticas a su hija tras salir de LDLFM

Cynthia Klitbo desmintió ser una persona ‘rica’ y aseguró que no le dejará dinero a su hija cuando muera, por lo que pidió que paren los comentarios en su contra, pues considera que, al ser su mamá, tiene el deber de ver por ella.

“Yo no le voy a dejar dinero, no somos ricas, pero en su educación, pues en lo que yo pueda la voy a apoyar porque es mi deber de madre. Entonces, dejen de dar lata, ella no tiene nada que ver, ama a su país”. Cynthia Klitbo

De esa manera, Cynthia Klitbo puso un alto al tema; no es antes decir que su experiencia dentro de La casa de los famosos México fue ‘dura’, pero está agradecida de haberla vivido pese a haberse quedado a solo un paso de la final.

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