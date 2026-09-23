¿Por dinero? Karina Torres no salió de ‘LCDLFM 2026 pese a delicada salud de su sobrino por esta razón

Hace algunos días, se dio a conocer que el sobrino de Karina Torres estaba delicado de salud. La influencer, quien actualmente se encuentra en ‘La casa de los famosos México 2026’, ya se enteró de esta situación. Se especuló que saldría durante la gala del pasado 22 de septiembre.

Por ello, muchos se sorprendieron al ver que ‘la Perdida’ no solo se quedó en el reality, sino que también participó en la dinámica en la que los habitantes hablaron momentáneamente con algún allegado. En su caso fue Paola Suárez.

Mucho se ha dicho sobre este tema. Recientemente hasta se filtró el motivo real por el que, presuntamente, Torres optó por quedarse en el proyecto.

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Karina Torres llora al saber que su sobrino está delicado de salud / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud del sobrino de Karina Torres, participante de ‘La casa de los famosos México 2026’?

El pasado 21 de septiembre, la producción de Karina Torres le avisó que su sobrino Emiliano estaba pasando por una grave crisis médica. Ante las cámaras, la creadora de contenido no quiso dar muchos detalles, pero indicó que su familiar se encontraba delicado y pidió al público que orara por él.

“Está muy delicado mi sobrino… Les pido una oración por mi sobrino, Emiliano Torres, a toda la gente que ore por su salud”. Karina Torres

Por otra parte, en redes sociales han circulado diversas versiones de la situación. Se dijo que, presuntamente, fue llevado al hospital tras presentar una acumulación de sangre en el estómago. También se habló de que habría presentado complicaciones tras una cirugía.

“Ya que Emiliano se los cuente. Pero ahora sí que por eso hay que tener mucho cuidado por si nos damos un golpe. Es lo que le doy a entender a la gente: tengan cuidado, de verdad, porque nunca hacemos caso a esos golpes y ya después traen la consecuencia. Tiene 20 años y tiene una vida por delante; va para la semana y, bendito Dios, va bien; todo va marchando ahí; el de arriba y los doctores están haciendo lo que les toca”, indicó.

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Karina Torres y su sobrino Emiliano / Redes sociales

La razón por la que Karina Torres presuntamente no dejó ‘La casa de los famosos México 2026’

Si bien se especuló que Karina Torres abandonaría ‘La casa de los famosos México 2026’ por la salud de su sobrino, al final no pasó. Fue justamente su equipo de trabajo el que desmintió este rumor.

De igual forma, la propia influencer mencionó que su estancia en el proyecto dependía de la evolución médica de su sobrino: “Todo depende de cómo se encuentre él de salud. Todo depende de cómo él esté. No quiero adelantarme a nada. Igual, a ver qué show”, indicó.

A través de su canal de YouTube, el periodista Gabo Cuevas mencionó la verdadera razón por la que Karina habría decidido quedarse. Según reportó, además de que el joven ya está mejorando, la producción del reality presuntamente le suplicó que no se fuera.

“Karina iba a abandonar ‘La casa’ por la situación de su sobrino… Yo me enteré de un chisme… que Rosa María se lleva muy bien con el equipo de Karina y que le decían: ‘Haga todo para que no se vaya, ¿cómo se me va a ir Karina en una semana tan importante?’. Que la productora también le pidió ayuda a la familia de la Kari para que esté (tranquila), para que la animaran a quedarse… Finalmente Karina dijo: ‘Me quedo. Solo manténganme al pendiente’”. Gabo Cuevas

Hasta el momento, esta información no ha sido confirmada. Sin embargo, muchos esperan que realmente la producción sí le notifique ante cualquier cambio en el estado de salud de Emiliano.

¿Qué habitantes han abandonado ‘La casa de los famosos México 2026’?

Desde que comenzó ‘La casa de los famosos México 2026’ a finales de julio, dos habitantes han abandonado el show voluntariamente. Estas fueron las celebridades que se salieron y sus razones:

Aldo Rendón: Abandonó el reality por cuestiones médicas. Contó que le habían diagnosticado una enfermedad que, si bien era reversible, necesitaba atenderse de forma inmediata.

Abandonó el reality por cuestiones médicas. Contó que le habían diagnosticado una enfermedad que, si bien era reversible, necesitaba atenderse de forma inmediata. Gala Montes: Era el reemplazo de Aldo. Salió del show a casi dos días de haber ingresado. Al parecer, se debió a que la producción estaba preocupada de que pudiera presentar un brote psicótico.

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