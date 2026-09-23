¿Mariana romperá la maldición de LCDLFM 2026? Ningún primer finalista ha ganado los 4 millones

Mariana consiguió convertirse en la primera finalista de La casa de los famosos México 2026. Sin embargo, su triunfo abrió un debate inesperado entre los seguidores del reality: ninguno de los primeros finalistas de las tres ediciones anteriores logró coronarse campeón. Mientras algunos hablan de estrategia, otros ya lo llaman una auténtica “maldición”. ¿Podrá la exintegrante de OV7 cambiar la historia o repetirá el destino de Nicola Porcella, Karime Pindter y Mar Contreras?

Mira: Mariana vs Érika ¡nuevo round de las ex OV7! Zaba responde a lo dicho en La casa de los famosos México

¿Cuál es la supuesta maldición del primer finalista en La casa de los famosos México?

A medida que se acerca la gran final de La casa de los famosos México 2026, los fanáticos del programa han vuelto a poner sobre la mesa una coincidencia que no ha pasado desapercibida: el primer finalista jamás ha ganado el premio mayor.

El tema comenzó a viralizarse en redes sociales luego de que Mariana asegurara su pase directo a la última semana de la competencia. Cientos de usuarios recordaron que quienes lograron ese mismo privilegio en temporadas anteriores terminaron quedándose a un paso de la gloria.

Esta curiosa tendencia ha provocado que algunos seguidores hablen de una supuesta “maldición del primer finalista”, una teoría que vuelve a cobrar fuerza justo cuando la competencia entra en su etapa decisiva.

Mira: Romance entre Ernesto Laguardia y Mariana se confirmaría con este VIDEO de hace más 20 años: ¡Tremendo beso!

¿Qué pasó con Nicola Porcella, Karime Pindter y Mar Contreras tras convertirse en primeros finalistas de La casa de los famosos México?

Los antecedentes parecen respaldar la teoría. En la primera edición de La casa de los famosos México, Nicola Porcella fue el primer habitante en asegurar su lugar en la final.

Aunque el peruano llegó hasta la última gala, terminó ocupando el segundo lugar. La gran vencedora fue Wendy Guevara, quien se llevó el premio de los 4 millones de pesos.

La historia se repitió en la segunda temporada con Karime Pindter. La influencer también obtuvo el primer pase a la final, pero quedó como subcampeona, mientras que Mario Bezares se convirtió en el ganador absoluto del reality.

En la tercera edición ocurrió algo todavía más llamativo. Mar Contreras también consiguió ser la primera finalista, pero ni siquiera logró mantenerse entre los favoritos hasta el desenlace y terminó ocupando el quinto puesto de la competencia.

Con estos antecedentes, la estadística es contundente: ningún primer finalista ha logrado ganar La casa de los famosos México ni llevarse los 4 millones de pesos.

Primeros finalistas de cada temporada de La casa de los famosos México

¿Cómo se convirtió Mariana en la primera finalista de La casa de los famosos México 2026?

La noche del 21 de septiembre se realizó una dinámica especial llamada “La boutique”, en la que los habitantes tuvieron que localizar distintas placas ocultas entre varias cajas.

Cada ronda eliminaba participantes hasta dejar a un solo ganador. Finalmente, Mariana encontró el elemento que le otorgó el pase directo a la final y la convirtió en la primera habitante clasificada a la última semana.

Tras conseguir la victoria, la cantante no ocultó su emoción y dedicó el momento a su madre.

“Estoy que no me la creo, estoy muy emocionada. Me imagino que mi mamá me mandó a los ángeles, arcángeles a todo el séquito celestial. Gracias mamá, no lo puedo creer. Estoy en la semana final”, expresó.

Mira: Arantza Ruíz elogia a Mariana en La casa de los famosos México y sale en su defensa: “desenmascarando a todos”

Mariana tiene inmunidad en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Mariana ganará los 4 millones de pesos y romperá la ‘maldición’ de La casa de los famosos México?

La situación de Mariana es distinta a la de cualquier otro finalista que haya pasado por el programa. Su historia dentro de La casa de los famosos México 2026 ha estado llena de giros inesperados.

La cantante fue la primera eliminada de la temporada, pero posteriormente tuvo una segunda oportunidad gracias a El exilio. Más tarde regresó por decisión del público y logró mantenerse en competencia hasta alcanzar la final.

Ese recorrido ha provocado que algunos seguidores consideren que podría romper cualquier estadística previa. Sin embargo, también continúan circulando rumores y especulaciones sobre un supuesto acuerdo para que resulte ganadora, versiones que hasta el momento no han sido confirmadas por la producción.