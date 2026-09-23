Ernesto Laguardia sufrió la muerte de su hermano y, entre lágrimas, señala por qué le tenía resentimiento en LCDFLM

Yahir no fue el único que nos conmovió hasta las lágrimas luego de que le pidiera perdón a su hijo en ‘La casa de los famosos México’, pues ahora es Ernesto Laguardia el que recuerda uno de los momentos más duros de su vida que sin duda lo marcaron para siempre.

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Ernesto Laguardia

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Ernesto Laguardia recuerda a su hermano con tristeza en LCDLFM

Al igual que Yahir, durante la dinámica de “El triángulo de las verdades”, Ernesto Laguardia tuvo que contestar cuál había sido la vez en la que le habían roto el corazón, y con visible pesar reveló que la persona que le había hecho un daño inexplicable era uno de sus hermanos.

“Yo soy una persona muy privada, trato de mantener las cosas siempre un poco cerradas, eso a veces lastima mucho. Creo que la vez que más me han roto el corazón es con una persona que admiré toda la vida, que me encantaba como era, como se comportaba, era mi hermano y ya no está entre nosotros pero pues a mí si me rompió mucho el corazón cuando no me dijo la verdad de varias cosas” Ernesto Laguardia

Ernesto rompió en llanto y con un dolor muy profundo que se hacía visible a través de sus palabras, el legendario actor dijo que se sentía muy culpable pues hasta el momento no ha podido perdonar esas cosas que le hizo su hermano:

“Me siento muy mal porque no he podido perdonar, y me siento una muy mala persona por eso porque quisiera tener más fortaleza para perdonar, pero me sentí tan profundamente engañado…” Ernesto Laguardia

Que fuerte lo de Ernesto que hasta hoy vive resentido y con dolor con su hermano ya fallecido por haberle mentido y fue la primera persona que le rompió el corazón 😮‍💨 #LaCasaDeLosFamososMéxico#LaCasaDeLosFamososMéxico4#LaCasaDeLosFamososMéxicoMx #LCDLFMX pic.twitter.com/JzIfPUV4Rs — Buccifresa🍓 (@Buccifresa) September 22, 2026

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¿Quién es el hermano del que habló Ernesto Laguardia en ‘LCDLFM’?

Según se sabe, Ernesto Laguardia tiene tres hermanos mayores, Enrique, Víctor y Sergio, sin embargo, ellos siempre han estado lejos del ojo público, por lo que no se sabe a ciencia cierta a quién de ellos se refirió Ernesto en ‘La casa de los famosos México’, pues supuestamente los tres aún están con vida.

En los diferentes proyectos de los que ha formado parte Laguardia, ha tenido el apoyo de sus hermanos, quienes probablemente ronden los 70 años de edad en este momento, pero nuevamente, todo se trata de una especulación, pues no se tienen más detalles de sus ocupaciones, vidas personales, etc.

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Ernesto Laguardia habla de su pasado / YT: La Casa de los Famosos México 2026 y redes sociales

Ernesto Laguardia, ¿podría ganar ‘La casa de los famosos México’?

El actor de telenovelas y conductor, se mantiene firme en la novena semana de encierro de ‘La casa de los famosos México’, demostrando que aún está vigente en este medio tan competido.

Respecto a si Laguardia podría ganar el ansiado reality, podemos considerar que tiene muchas posibilidades, pues el público lo ha mantenido con sus votos, a pesar de que algunos lo consideran como un personaje que no da contenido, y que gran parte del día se la pasa sin hacer nada.

Por otro lado, uno de los puntos a favor de Ernesto Laguardia es la carrera que ha construido a lo largo de los años, y cuyas facetas ha compartido en el encierro, como cuando formó parte del cast de ‘El chavo del 8’.