‘LCDLFM 2026’ vs. Ese Pérez y Gema Garoa; filtran plan de presuntamente de la producción para perjudicarlos

Las acusaciones de supuesto fraude dentro de ‘La casa de los famosos México 2026’ no han hecho más que aumentar, principalmente después de que Mariana se convirtiera en la primera finalista del reality. Se dice que supuestamente la producción ya tiene pactado que ella será la ganadora.

Tras la dinámica que se realizó el pasado 22 de septiembre, se ha reportado que, presuntamente, existe una estrategia para perjudicar a Ese Pérez y Gema Garoa. Te contamos lo que se sabe.

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Polémica en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

La estrategia presuntamente para perjudicar a Ese Pérez y Gema Garoa en ‘La casa de los famosos México 2026’

El pasado martes 22 de septiembre, se realizó una dinámica en la que allegados de los habitantes de ‘La casa de los famosos México 2026’ les daban información del exterior que podría servirles en el juego. Entre los asistentes, estuvo Paola Suárez, quien pudo aconsejar a Karina Torres.

Algo que llamó mucho la atención de los fans es que la gran mayoría, incluyendo a Suárez, hablara mal de Ese Pérez y Gema Garoa. Incluso recomendaban que los nominaran este miércoles 23 de septiembre.

En redes sociales, varios usuarios aseguran que, durante el programa de ayer, se pudo escuchar a una persona de fondo indicándoles a los invitados que despotricaran contra el influencer y la actriz.

“Producción cometió un grave error al filtrar por accidente el audio del apuntador, por donde les están dando indicaciones a los invitados del portal. Y todos llevan una indicación clara: nominar a Ese Pérez y Gema Garoa”, indicó una internauta.

Si bien esta información no ha sido confirmada, se especula que, presuntamente, la producción habría tomado esta medida para asegurar el triunfo de Mariana, pues ellos, pese a las polémicas, se han posicionado entre los favoritos del público.

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Producción cometió un grave error al filtrar por accidente el audio del apuntador, por donde les están dando indicaciones a los invitados del portal. Y todos llevan una indicación clara: nominar a Ese Pérez y Gema Garoa.



EL PLAN DE PRODUCCIÓN ES EVIDENTE 🫪#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/UmVsjOR9uU — ★ Blueeye ★ (@bblueyeee) September 23, 2026

¿Ese Pérez y Gema Garoa comenzaron un romance en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Otro tema que se ha especulado en torno a Ese Pérez y Gema Garoa ha sido un presunto romance entre ellos. Y es que en las últimas semanas se han vuelto muy cercanos y hace poco hasta se les vio agarrados de la mano.

Ninguno de los dos ha confirmado esto. No obstante, en su momento algunos compañeros comenzaron a molestarlos por este asunto.

Esta no es la primera vez que Pérez se ve involucrado en un rumor de romance dentro del reality. Durante las primeras semanas, se mostró muy unido a Flor Vigna. Incluso se besaron y hasta se acostaron juntos.

Todo terminó tras una discusión en la que ella le reclamó por no defenderla cuando la acusaron de usarlo para seguir en el reality. En ese entonces, ambos acordaron seguir como amigos. Poco después de su salida, Flor dijo que veía poco probable retomar algo con él.

Rumores de romance entre Gema Garoa y Ese Pérez / Redes sociales

¿Qué habitantes quedan dentro de ‘La casa de los famosos México 2026’ HOY, 23 de septiembre?

Hasta este miércoles 23 de septiembre, quedan siete habitantes dentro de ‘La casa de los famosos México 2026’, quienes son:

Ese Pérez

Gema Garoa

Mariana (primera finalista)

Memo Schutz

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Brianda Deyanara

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