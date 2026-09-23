Gala Montes lanza mensaje a Yahir y advierte que le reclamará cuando termine la LCDLFM 2026: “Quiero que salga”

Gala Montes no deja de causar polémica después de su breve paso por ‘La casa de los famosos México’ 2026, pues se ha enfrascado en discusiones con varias personalidades y ha lanzado críticas contra otras.

En las últimas horas, la actriz volvió a hablar de su paso por el reality al recordar la polémica por el jamón durante su último día dentro de la casa.

Al respecto, habló directamente sobre Yahir y le lanzó un contundente mensaje para reclamarle por la situación en cuanto él salga.

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Gala Montes / Redes sociales

¿Cuál fue la polémica de Gala Montes y el jamón en ‘La casa de los famosos México’ 2026?

El problema se dio durante los pocos días que Gala Montes estuvo en ‘La casa de los famosos México’ 2026, cuando los habitantes descubrieron que habían desaparecido varios paquetes de jamón de la cocina.

Yahir, el encargado de la cocina en ese momento, se dio cuenta de que faltaban alrededor de seis paquetes de jamón y preguntó quién se los había comido. Algunos habitantes recordaron que Gala se levantaba durante la madrugada para comer, por lo que quedó señalada indirectamente.

Tras la salida de Gala, se les mostró a Yahir y el resto de habitantes el video en el que aparece ella comiendo jamón en la madrugada.

Después, Gala Montes negó haberse comido los seis paquetes y aseguró que únicamente comió tres rebanadas de jamón y pan, porque no había desayunado ni comido antes.

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Gala Montes en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Gala Montes confrontará a Yahir tras su salida de ‘La Casa de los Famosos México’ 2026?

En un reciente video, Gala mencionó que ya quiere que Yahir salga de la casa para reclamarle sobre los seis paquetes de jamón que supuestamente ella se comió. Aunque reconoció que se levanta por las noches para comer, no recuerda haber comido tanto.

Asimismo, señaló que ya no ve la casadespués de su salida, pero necesita hablar con Yahir para aclarar lo que realmente sucedió.

“Güey, quiero que salga Yahir para decirle '¿cuáles p**os seis paquetes de jamón?’ (...) Neta no me acuerdo, yo me paro a comer, me da hambre y ahora ya digo: ‘Necesito hablar con Yahir’, porque neta no me comí seis paquetes de jamón.” Gala Montes

Sin embargo, todo parece indicar que es un mensaje amistoso, pues Gala ya había declarado anteriormente que mantiene una buena relación con Yahir. Incluso, después de su salida del reality, ha comentado en algunas de las publicaciones de Yahir para expresarle su apoyo y deseo de que sea él quien gane la competencia.

Esto ocurre a días del enfrentamiento que Gala protagonizó días atrás en redes sociales con Tristán, hijo de Yahir.

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¿Qué pasó entre Gala Montes y el hijo de Yahir?

El conflicto entre Gala Montes y Tristán Othón, hijo de Yahir fue después de la breve participación de ella en el reality.

Tristán mostró su apoyo a Gala tras su salida del reality e incluso pidió no juzgarla por las situaciones que había enfrentado. Sin embargo, todo cambió después de que la actriz comenzara a hablar sobre Yahir.

Tristán salió en defensa de su padre y publicó un mensaje en el que le pidió que no se metiera con Yahir. Además, realizó señalamientos sobre un supuesto consumo de sustancias por parte de ella.

Gala no se quedó callada y respondió públicamente a Tristán. La actriz cuestionó que se metiera en la situación y dijo que ella mantiene una buena relación con Yahir. Posteriormente, también lanzó críticas contra Tristán y mencionó su actividad en plataformas de contenido para adultos.

Tú qué te tienes que meter, güey, si yo con tu jefe me llevo bien (...) Te ves horrible, güey. Neta. Parece que estás como muerto. O sea, no te ves hot, porque yo me veo cricosa hot (...) Se anda prostituyendo en OnlyFans...” Gala Montes

La discusión con el hijo de Yahir se dio en paralelo a la polémica de Gala Montes con Joanna Vega-Biestro.

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