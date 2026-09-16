Gala Montes admite haber golpeado a la hija de Sergio Sendel, ¿se arrepiente?: “Sepan que sí fui”

Hace unos días, circuló la versión de que, presuntamente, Gala Montes violentó a la hija del actor Sergio Sendel. Incluso se puso sobre la mesa la posibilidad de una demanda en contra de la exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2026’.

Mientras que Sendel y su vástaga han mantenido una postura hermética sobre este tema, la también cantante rompe el silencio y reconoce que todo habría sido verdad. Te contamos los detalles.

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Se especuló que Gala Montes habría agredido a la hija de Sergio Sendel / Mezcalent

¿Cómo fue la supuesta agresión de Gala Montes contra la hija de Sergio Sendel?

El ingreso y salida de Gala Montes a ‘La casa de los famosos México 2026’ dieron mucho de qué hablar en el mundo artístico. Uno de los que no dudó en pronunciarse fue Gustavo Adolfo Infante, quien dijo estar en desacuerdo con todo esto.

Además de dar su contundente opinión, el periodista de espectáculos expuso la presunta agresión de la actriz contra la hija de Sergio Sendel. Según informó, Gala y la hija de Sendel coincidieron en un reality en su momento. Durante su estancia, la actriz la golpeó.

Gustavo Adolfo Infante “Ella tomó la decisión ejecutiva de darle una tranquiza a la hija de Sergio Sendel en este show. Que la tiró al piso, la arrastró de los cabellos”.

De acuerdo con Infante, ya existe un proceso legal de por medio. No obstante, no habría mucho avance debido a la aparente actitud de Gala. Incluso señaló que la televisora podría estar interviniendo para que el asunto no escale.

“Que hay una demanda que están intentando mediar, pero pues obviamente, ni Sergio Sendel, ni la hija, ni nadie, quieren mediar con Gala Montes. Creo que la televisora está interviniendo para que no haya demanda”, expresó.

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Gala Montes podría enfrentar demanda por agredir a la hija de Sergio Sendel, aseguran / Redes sociales

Gala Montes rompe el silencio sobre la supuesta agresión a la hija de Sergio Sendel

El tema se hizo viral, principalmente tras los rumores de que, supuestamente, Gala Montes estaría en medio de un brote psicótico. Muchos medios de comunicación han retomado el rumor de la supuesta agresión y han realizado videos explicando lo que se sabe hasta el momento.

Justamente en una publicación sobre el asunto, la actriz comentó que aparentemente todo sería verdad. Sin dar muchos detalles ni mostrar arrepentimiento, simplemente recalcó que habría más detrás de todo esto.

“Sepan que sí fui y más… Sí fui yo jajaja” Gala Montes

Incluso con su admisión de culpa, hay muchas dudas de por medio. Y es que algunos teorizan que su respuesta fue sarcástica y realmente la información sería falsa. Otros consideran que la joven ya no tiene problema en hablar sobre sus malas acciones.

Cabe mencionar que, hasta ahora, Sergio Sendel y su hija no han dado declaraciones acerca de todo esto. En tanto que muchos usuarios argumentan que, si realmente todo fue verdad, el actor debería “acelerar” la demanda.

La violenta de Gala Montes, aceptando que golpeó a otra mujer. pic.twitter.com/d3aAuvTSiD — Funada (@FunadaD) September 16, 2026

¿Gala Montes está en medio de un brote psicótico?

Últimamente, se ha especulado que, supuestamente, Gala Montes es adicta a las sustancias ilícitas y por ello estaría en medio de un brote psicótico. Además de las declaraciones de su madre asegurando que la joven no está bien, esta última ha mostrado comportamientos considerados por muchos como erráticos.

Desde raparse la cabeza hasta pelearse con todos aquellos que, para bien o para mal, le han aconsejado que busque ayuda profesional. En su momento, la celebridad confirmó que consumía cannabis, pero negó tener un problema de adicción.

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