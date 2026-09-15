Emiliano Aguilar le responde a Gala Montes que ¡sí se baña con VIDEO picante y si tiene ver...! ¿Se filtró algo más?

Hace algunas horas, Gala Montes confirmó que sí tuvo un romance con Emiliano Aguilar. A través de Instagram, contó cómo había terminado todo y hasta reveló que, presuntamente, al rapero no le gusta bañarse, algo que habría influido en la ruptura.

Si bien Emiliano dejó claro que ya no hablaría más del tema, compartió un video que, para muchos, fue una especie de respuesta a las afirmaciones de su exnovia. Te contamos los detalles.

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Emiliano Aguilar terminó su romance con Gala Montes / Redes sociales

¿Qué dijo Gala Montes sobre su ruptura con Emiliano Aguilar?

Luego de que Emiliano Aguilar anunciara que había decidido bloquear de redes sociales a Gala Montes para evitar el escrutinio público, la actriz subió una serie de historias hablando de su romance y ruptura.

La cantante reconoció que su noviazgo comenzó como una infidelidad. Y es que ella engañó a su ex, Icho Van, con el rapero. Dijo estar muy arrepentida de haberlo hecho, pues se dio cuenta de que este último era un cobarde.

Sostuvo que la dejó plantada en Los Ángeles tras ver una serie de fotos de ella junto a Van. Aclaró que el músico solo la fue a consolar en un momento de necesidad, pero el primogénito de la dinastía Aguilar se enojó.

Entre otras cosas, dijo que, presuntamente, no se baña y tampoco tiene un gran aparato reproductor, por lo que se siente muy feliz de haberlo dejado, pues, según ella, también la celaba mucho.

“A mí no me vas a bloquear, pen… Esta es mi verdad y va a salir en todos los medios… Se enoja de que estoy con Adrián Marcelo y luego de que: ‘A mí no me gusta que salgas con viejas’... A mí tampoco me parece que no tengas dinero y no te digo nada… y que no te bañes y que huelas a mie…”, dijo.

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Gala Montes dice que Emiliano Aguilar no se baña / Redes sociales

Emiliano Aguilar confirma que sí se baña con VIDEO

En respuesta a lo dicho por Gala Montes, Emiliano Aguilar declaró que simplemente no hablaría mal de ella y no por cobardía, sino simplemente para no aumentar la controversia. Incluso dijo desearle todo lo mejor en la vida.

Pese a esto, posteriormente compartió un video en el que se le puede ver bañándose. Si bien no se alcanza a ver mucho, se nota que está desnudo bajo la regadera. En la descripción del material, promocionó una de sus más recientes canciones.

“Aquí está el ‘Guasón’. Ya disponible en YouTube y en todos lados. Muchas gracias por el apoyo”. Emiliano Aguilar

Si bien no mencionó nombres, muchos consideraron que su publicación fue una forma de desmentir el rumor de que presuntamente no se baña. Sus fans no dudaron en felicitarlo por su “elegante respuesta” y hasta le pidieron que “mostrara más”. Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“Para que se vean que sí se baña”

“Gala, Emiliano sí se baña”

“Esa fue para Gala Montes”

“Debería mostrar la versión sin censura”

“Pero báñate con jabón”

“¿No que apestaba a mie…? Yo lo veo muy limpiecito”

“Contestando con acciones”

¿Quiénes son las exparejas de Emiliano Aguilar?

Para nadie es un secreto que Emiliano Aguilar es una de las figuras más polémicas de la dinastía Aguilar. Ha protagonizado peleas con diversos artistas y se sabe que no tiene una buena relación con gran parte de su familia.

Sin embargo, ha sido muy reservado en cuanto a su vida sentimental. Al menos de forma pública, se sabe que tuvo cuatro parejas, incluyendo a Gala Montes, quienes son:

Violeta Peñaflor: La madre de su primera hija.

Jannet Sauceda

La madre de su segunda hija: Su identidad no ha sido revelada.

Gala Montes

De hecho, su romance con la actriz ha sido el más mediático hasta el momento. Actualmente, el rapero está soltero.

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