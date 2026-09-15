¿Ramsés Vidente predijo accidente de Gala Montes? Caída en Estados Unidos revive inquietante advertencia, VIDEO

Gala Montes puso a sus fans a temblar la noche del lunes 14 de septiembre, luego de publicar un video en el que aparecía tirada en plena calle de Estados Unidos. El clip se viralizó de inmediato y muchos usuarios temieron lo peor, pensando que la actriz había sufrido un accidente grave.

Lo que nadie esperaba es que, días antes, el vidente Ramsés Vidente ya habría advertido sobre una fuerte tragedia para una integrante de La Casa de los Famosos México, generando ahora una ola de comentarios sobre si en verdad predijo lo que le pasó a la actriz.

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Gala Montes causó polémica en redes por su nuevo look. / Instagram

¿Qué le pasó a Gala Montes en Estados Unidos?

Gala Montes sorprendió a sus seguidores al compartir un video grabado en plena calle, en el que se le veía quejándose tras sufrir una caída. El clip comenzó a circular rápido en redes sociales y muchos pensaron que había tenido un percance serio durante su estancia en el extranjero.

En la grabación, Gala expresó su molestia con ese tono que mezcla queja y sarcasmo que tanto la caracteriza:

Gala Montes “Estados Unidos me debes un dineral eh, no te voy a decir nada porque ya no quiero pedos ni arremeter contra ti. Mejor dame la green card y nos quitamos de pedos”.

Después, mostró el pie que resultó afectado tras la caída y continuó relatando el incidente con su estilo desenfadado de siempre. “Mira, me caí ahí, mira mi pie. Pobre pie, de verdad casi muero”, comentó mientras enseñaba la zona lastimada a la cámara.

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¿Fue grave el accidente de Gala Montes en Estados Unidos?

La exhabitante de La casa de los famosos México también soltó una reflexión cargada de humor sobre la mala racha que parece estar viviendo:

“Cuando de verdad no te puede ir más culero, la propia vida te tira”. Gala Montes

A pesar de la preocupación inicial que generó el video, todo indica que el accidente no tuvo consecuencias serias. La propia grabación deja ver que la actriz podía caminar y hablar con normalidad, incluso se le escuchó reír en varios momentos del clip. Por lo que, hasta el momento, el percance de Gala habría quedado únicamente en una caída sin lesiones de gravedad, aunque el susto entre sus fans ya se sintió en redes sociales.

¿Qué predijo Ramsés Vidente sobre el accidente de Gala Montes?

Lo que ha llamado más la atención de este episodio es que, días antes de la caída, Ramsés Vidente ya había hablado de una posible tragedia para alguien de La casa de los famosos.

“Tragedia que viene para un integrante de La casa de los famosos. Así, para que estén pendientes. Ahorita les vamos a decir quién es. Tremendo, ¡qué bárbaro!” Ramses Vidente

En esa misma transmisión, se mencionó de forma directa a la actriz: “Atención para Gala Montes. ¿Se repite esta historia de Britney Spears o esta historia de Amy House? Atención para un integrante de La casa de los famosos, especialmente Gala Montes. Debe tener mucho cuidado. Debe tener mucho cuidado porque no lo quiero ni siquiera decir”.

El vidente incluso llegó a mencionar una comparación con el fallecido cantante de One Direction

"¿Se acuerdan de este cantante de One Direction, lo que pasó allá en Argentina? En una situación de una crisis puede pasar algo fuerte. Ni siquiera me atrevo a decirlo, no lo quiero decir”. Ramses Vidente

¿Qué más dijo Ramsés Vidente sobre la crisis de Gala Montes?

El mensaje del Ramsés Vidente no se quedó ahí, pues también hizo un llamado directo al círculo cercano de la actriz. “Señora, mamá de Gala Montes, amistades, personas, su expareja, hermana, la hermana, que corran, traten de llegar a Gala, porque se ve una crisis. Ella está perdiendo trabajo, ella se está perdiendo ella”, habría advertido.

“No es ella, así que, por favor, ni siquiera me atrevo a decir esta situación porque puede estar pasando una tragedia fuerte. Se repite la historia de un cantante allá de Estados Unidos, One Direction. Así que tocamos madera”, finalizó en aquel momento.

Aunque el accidente de Gala Montes no fue fatal como el del cantante de One Direction, sí tuvo que ver con una caída, lo que ha hecho que muchos usuarios recuerden las palabras del vidente y se pregunten qué tan acertadas fueron sus predicciones sobre la actriz.