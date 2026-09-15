¿Emiliano Aguilar busca reconciliarse con Gala Montes? Lanza mensaje tras polémica ruptura: “Te deseo”

Tras meses de especulación, por fin se confirmó que Gala Montes y Emiliano Aguilar sí tuvieron un romance. Desafortunadamente, acabó tan rápido como inició. Y es que la actriz subió una serie de videos hablando de su breve noviazgo y cómo habría terminado. Ante esto, el primogénito de Pepe Aguilar sorprende con su respuesta. ¿Desea reconciliarse con ella? Te contamos todo lo que dijo.

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Emiliano Aguilar y Gala Montes sí fueron novios / Redes sociales

¿Por qué Gala Montes y Emiliano Aguilar terminaron?

Desde hace algún tiempo, ya se venía especulando que Gala Montes y Emiliano Aguilar eran pareja, pues subían fotos juntos a redes sociales y ella hasta le dedicó un mensaje romántico. El rapero también salió en su defensa cuando se empezó a teorizar que estaba en medio de un supuesto colapso mental.

Si bien ella dijo en su momento que solo eran amigos, el pasado 14 de septiembre empezó a subir historias a Instagram admitiendo que sí estaban saliendo. Esto aparentemente después de que él la bloqueara.

Según contó, le fue infiel a su exnovio, Icho Van, con él y salieron en varias ocasiones. No obstante, todo terminó cuando Emiliano, presuntamente, la dejó plantada en Los Ángeles. Dijo que habían pactado verse allí, pero el cantante simplemente no apareció.

Sostuvo que la razón fue que vio fotos en las que se le ve junto a Icho. Relató que solo contactó a este último para que la apoyara en un momento emocional complicado para ella y que el hermano de Ángela Aguilar simplemente se molestó. En medio de sus declaraciones, reconoció sentirse arrepentida de haber engañado a Icho con él, pues descubrió que era un cobarde.

“A ver, les voy a decir rápidamente por qué me bloqueó Emiliano. Porque me dejó, me dejó en Los Ángeles; quedamos de vernos en Los Ángeles, se emputó por una pend… y yo me emputé y lo mandé a la ve… Necesitaba ayuda porque no me sentía nada bien, entonces le hablé a mi ex, que vino corriendo a ayudarme, porque no solo es mi ex sino mi amigo”. Gala Montes

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Gala Montes dice que Emiliano Aguilar es un cobarde / Redes sociales

Emiliano Aguilar le manda mensaje a Gala Montes tras confirmarse la ruptura

Tras las declaraciones de Gala Montes, Emiliano Aguilar usó sus redes sociales para mandarle un contundente mensaje. El rapero comenzó diciendo que, en ningún momento, habló mal de la actriz, dejando ver que se sentía sorprendido por sus palabras.

No obstante, recalcó que no planea responder nada y no por falta de valentía, como ella sugiere, sino simplemente para evitar más controversia. También destacó que le desea todo lo mejor.

Emiliano Aguilar “No voy a decir nada, no voy a contestar nada… quiero que alguien me enseñe un video donde yo hable mal de ella. Yo no voy a hablar mal de ella, jamás. Si quiere hablar mal de mí, chido. No es porque no tenga huevos, simplemente no quiero faltarle al respeto. Te deseo lo mejor. Si quieres seguir hablando mal de mí, pues no te puedo parar. Nada más acuérdate de que yo fui el que alzó la voz, pero bueno, espero que estés bien. Espero que te cuiden”.

Cuando algunos usuarios señalaron que su declaración fue una especie de respuesta, él aclaró que hacía énfasis en que no iba a ofenderla: “A lo que me refiero es que no voy a contestar como usualmente lo hago porque no quiero ofender a nadie”, puntualizó.

La gran mayoría de sus fanáticos aplaudieron su postura, asegurando que era todo un “caballero”, pese a que Gala “no se lo merece” por todo lo que dijo sobre él. Hasta el momento, la actriz no se ha pronunciado ante esto.

¿Qué está pasando con Gala Montes?

Mucho se ha dicho de Gala Montes, principalmente después de su polémica salida de ‘La casa de los famosos México 2026’. Se especula que presuntamente estaría en medio de un colapso mental derivado de su supuesta adicción a las sustancias ilícitas.

Y es que, para muchos, los comportamientos recientes de la actriz “no serían normales”. Gala no solo se ha estado peleando con su propia familia y hasta con gente del medio artístico, sino que también ha tenido un radical cambio de look que algunos consideran que no le favorece en nada.

La también cantante ha aclarado que solo consume cannabis y sostiene que está bien. Incluso bromea diciendo que, en lugar de expresar preocupación por su salud mental, mejor le donen dinero.

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