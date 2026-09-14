¡Cachetada con guante blanco! Gomita manda su apoyo a Gala Montes tras escándalos: “estoy para lo que necesites”

Hace un par de años se hizo pública una de las enemistades más mediáticas de la televisión mexicana: Gala Montes vs Gomita, misma que inició luego de que ambas compartieran en ‘La casa de los famosos México’.

Dos ediciones y mucho hate después, Gomita revive la enemistad con la joven actriz, pero en esta ocasión para hacerle saber que está de su lado.

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Gomita recuerda su enemistad con Gala Montes / Redes sociales

Gomita lanza emotivo mensaje para Gala Montes

Fue a través de su podcast, La Pape 2, que Gomita recordó un momento que para ella fue agridulce, pues durante un posicionamiento, Gala Montes le aseguró que jamás serían amigas.

A pesar de las duras palabras de la intérprete, Gomita pudo dejar de lado el desprecio de Gala Montes, ofreciéndole su apoyo ahora que se encuentra en medio de un supuesto brote psicótico.

“Aunque no haya querido ser mi amiga, porque me dijo que no vamos a ser amigas nunca, no importa, aquí estoy para lo que necesites y espero que la situación que estés pasando pase pronto y que nadie se aproveche de tu situación” Gomita

Gomita aprovecho el micrófono de La Pape 2 para decirle a Gala que ella no le pide que se vaya a un “encierro”, pero que si busque un círculo que la pueda contener en momentos de crisis como este.

Araceli Ordaz le mandó las mejores vibras a quien fuera su rival de amores en el reality: “Gala Montes te mando un abrazo, un beso y ojalá que estés mejor”, dijo.

Gomita mandándole las mejores vibras a la Cricosa.



Los malos en una historia mal contada. pic.twitter.com/euzSM74tiW — Funada (@FunadaD) September 14, 2026

Finalmente la ex habitante de ‘La casa de los famosos México’ aseguró que la situación por la que está pasando Gala le da mucha tristeza, y que espera que todo se arregle para ella muy pronto.

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¿Qué pasó entre Gomita y Gala Montes en ‘La casa de los famosos México 2024’?

Gala y Gomita protagonizaron una de las enemistades más sonadas de la edición mexicana de este reality, pues además de pertenecer a cuartos separados, ambas buscaban acercamientos románticos con Agustín Fernández.

Durante el juego, los dimes y diretes entre ambas provocaron más tensión de la necesaria, provocando un quiebre que se hacía cada vez más evidente en los posicionamientos.

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Gala Montes está pasando por un momento complicado / Redes sociales

¿Qué está pasando con Gala Montes?

La controversia ha seguido a la actriz de ‘El Señor de los cielos’ en los últimos meses, esto debido a los comentarios, reacciones y peleas en internet que ha protagonizado.

Aunque no es oficial, se dice que Gala Montes está pasando por un brote psicótico que está provocando las reacciones irracionales que la han mantenido en el ojo público últimamente.