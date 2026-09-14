¿Adrián Marcelo se burló de Gala Montes? Tras presunto “colapso mental” de la actriz, él comparte: “El karma”

Mucho se ha dicho en las últimas semanas sobre el estado mental de Gala Montes, principalmente tras dejar ‘La casa de los famosos México 2026’. Muchos afirman que, presuntamente, la actriz estaría pasando por un “brote psicótico” derivado de su supuesta adicción a las sustancias ilícitas.

En redes sociales, internautas y hasta celebridades han opinado de esta situación, recomendándole que “busque ayuda”. Entre aquellos que han dado su postura se encuentra Adrián Marcelo, con quien la famosa tuvo sus problemas en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’.

Muchos consideran que las palabras de Marcelo fueron una especie de “burla” ante la aparente situación de la actriz. Te contamos lo que dijo.

Te podría interesar: Iván ‘la Mole’, amigo de Adrián Marcelo, se burla de Gala Montes y ella ¿lo amenaza?: “Ya pedí apoyo”

Adrián Marcelo opinó sobre la polémica de Gala Montes / Redes sociales

¿Por qué se dice que Gala Montes, presuntamente, está sufriendo un “colapso mental”?

Luego de que Gala Montes confirmara un distanciamiento con su hermana Beba y la hija de esta, los fans empezaron a notar algunas conductas extrañas en la actriz. Y es que comenzó a hablar mal de su hermana y a pelearse con otros famosos como Aldo de Nigris y ‘Maestro Shifu’.

En aquel entonces, se comenzó a rumorear que, supuestamente, tenía un problema de adicción a las sustancias ilícitas. La especulación se vio fortalecida tras dejar ‘La casa de los famosos México 2026’.

Varios periodistas, incluyendo Joanna Vega-Biestro, reportaron que, presuntamente, la celebridad agredió a la psicóloga del lugar tras alterarse porque no le dieron un tampón de forma rápida. Todo esto, aunado a los ataques constantes a otros famosos que le han “aconsejado” que busque ayuda y al radical cambio de look que se hizo, ha hecho que muchos sospechen un posible colapso emocional.

La intérprete de ‘Tácara’ ha admitido que empezó a consumir cannabis desde que perdió el contacto con su sobrina. No obstante, dejó claro que está bien y le ha pedido a la gente en general que no se meta en su vida. Incluso ha bromeado diciendo que, si realmente están tan preocupados por ella, que mejor le donen dinero.

Su madre, Crista Montes, hizo una transmisión en vivo para expresar que supuestamente su hija está pasando por temas complicados. Reconoció que le gustaría “anexarla” en un centro de rehabilitación, pero que no puede hacerlo, pues Gala es quien debe “aceptar su adicción” e “internarse voluntariamente”.

No te pierdas: Tristán, hijo de Yahir, vuelve a arremeter vs. Gala Montes con contundente mensaje: "¡Ubícate!”

Gala Montes ha mostrado comportamientos considerados por muchos como erráticos en las últimas semanas / Redes sociales

Adrián Marcelo lanzó mensaje sobre Gala Montes y su presunto problema de adicciones

En su momento, Adrián Marcelo dijo haberse reconciliado con Gala Montes. Incluso presumió que se mensajeaban ocasionalmente. Por ello, a muchos les sorprendió el reciente mensaje que compartió sobre toda la polémica que rodea a la actriz actualmente.

A través de Instagram, reposteó el video que hizo un internauta sobre las críticas que él recibió por sus peleas con Gala. El usuario habría recalcado que, en ese entonces, Adrián se dijo preocupado por el estado mental de la actriz, razón por la que se le “funó” en ese momento.

“Mira cómo funciona el karma; hace dos años, Adrián Marcelo fue atacado por un programa llamado ‘La casa de los famosos’ por decirle a Gala que tenía pe… mentales, que se tenía que cuidar, que no estuviera jugando con eso. Las personas, como están tan acostumbradas o el ser fake está tan normalizado hoy en día, atacaron mucho a Adrián Marcelo”. Fan de Adrián Marcelo

Sugirió que el regiomontano, aparentemente, siempre tuvo la razón al poner en duda la salud mental de la también cantante, algo que denominó como “karma”.

Fan de Adrián Marcelo “Le adelantamos dos años después y mira cómo está la muchacha. Ahora la muchacha está agarrando un pe… con Aldo de Nigris, Poncho de Nigris, algo así. No me sé la historia y no sé si sea realidad, pero deja te digo algo; es tan normal ser fake que, si eres realista, eres odiado por la población”

Para muchos, el hecho de que Adrián subiera este video fue una forma de decir que no estuvo equivocado al decir que Gala era una persona con problemas. Algunos respaldaron su mensaje, mientras que otros lo tomaron como una burla para Gala.

Adrián Marcelo comparte mensaje sobre Gala Montes / Redes sociales

¿Qué pasó entre Gala Montes y Adrián Marcelo?

Gala Montes y Adrián Marcelo tuvieron fuertes discusiones en ‘La casa de los famosos México 2024’. Todo explotó en las semanas finales del show. Él decidió abandonar el reality después de que ella le reclamara, entre otras cosas, por ser un “machista y agresor”.

La enemistad continuó tras el proyecto. Se enfrascaron en una guerra de dimes y diretes en la que el influencer, entre otras cosas, le llamó “falsa feminista”. En respuesta, la joven lo tachó de ser un “feminicida en potencia”.

Hace algunas semanas, Adrián contó que ya había arreglado las cosas con ella y hasta hablaban de vez en cuando. En aquella ocasión, admitió sentir una cierta admiración por la cantante.

Mira: Gala Montes arremete vs. Poncho de Nigris y vuelve a responder a Joanna Vega-Biestro, ¿amenaza con golpearla?