Gala Montes abandona ‘La casa de los famosos México 2026’ ¿por un ataque de ansiedad? Esto se sabe

A casi dos días de haber ingresado a ‘La casa de los famosos México 2026’, Gala Montes decide abandonar el proyecto. Así se dio a conocer mediante el canal oficial de WhatsApp del proyecto. No se revelaron los motivos y solo le desearon lo mejor en sus proyectos futuros. Te contamos lo que se sabe.

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Anuncian que Gala Montes deja La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

La razón por la que Gala Montes decidió abandonar ‘La casa de los famosos México 2026’

Mucho se ha comenzado a decir de la salida de Gala Montes de ‘La casa de los famosos México 2026’. Recordemos que la actriz entró al programa en sustitución de Aldo Rendón, quien hace poco también dejó el proyecto por cuestiones médicas.

Desde que ingresó al show, se decía que la joven no estaba bien. Y es que se teoriza que entró “cruda” y/o bajo los influjos de alguna sustancia. Incluso se viralizó un video en el que se ve cómo un día antes está de fiesta.

Según información de la influencer de espectáculos ‘Chamonic3’, la joven supuestamente no abandonó como tal el concurso, sino que presentó un ataque de ansiedad y la tuvieron que sacar para que la situación no empeorara.

“Me dicen… ¡Que Gala Montes sufrió un ataque de ansiedad y fue sacada de La casa! Creo que ella no debe estar en este reality y deberían cuidar más su salud mental y ayudarla a entrar a algún lugar que la ayude … ¡no a un reality donde más daño le causará!”, informó.

De igual forma, la experta en farándula comentó que, presuntamente, Gala agredió a miembros del staff tras salir del show.

“Me dicen que Gala, cuando fue al Zoom, estaba muy descontrolada… y se quería salir, pero no podían dejarla ir; estaba mal, y golpeó a uno de producción y del staff, y fue cuando le llamaron a su gente para que fuera por ella , así que no salió por su voluntad; la sacaron”. Chamonic3

A todas las teorías y señalamientos se unió la periodista Joanna Vega-Biestro, quien también reveló ciertos detalles y la presunta versión de lo ocurrido. Según la conductora del programa De primera mano, sí hubo una supuesta agresión física de Gala Montes con una psicóloga:

A lo que ella se enoja (llevarla a un lugar de ayuda profesional) y me refieren, esto es lo que me cuentan, que se le abalanza (presunta psicóloga). Ahí es cuando toman la decisión de hablar para que vayan por ella. Incluso, me refieren que le hablaron a Icho (pareja sentimental de Gala), que estaba en Cuernavaca. Joanna Vega-Biestro

Según el testimonio de Joanna, los presentes veían que Gala no se encontraba bien, por eso le señalaron que lo mejor era que saliera del reality:

Van por ella. Una de las personas que fue por ella, me cuentan, que no la vio bien y que le pidió buscar ayuda. Joanna Vega Biestro

Y agregó: “Lo que a mí me cuentan es que Gala entra al confesionario y pide un producto íntimo. Como no se lo dieron de manera inmediata, empezó a querer casi romper la puerta para salirse. Es cuando entra la gente de producción con la psicóloga...La psicóloga recomienda que Gala se interne. Gala pierde el control y se le abalanza. Le hablan a gente cercana para que vaya por ella”.

Según la periodista, Gala rechaza a toda la gente que le sugiere que busque ayuda y que actualmente está acompañada de sus seres queridos, incluyendo a Emiliano Aguilar. Es importante señalar que esta versión no ha sido confirmada por Gala Montes o la producción del programa, por lo que se mantiene como rumor.

Wtf 😳 o sea que Gala Golpes atacó a la psicóloga de la casa??



Ojalá la anexen tiene talento y mucho potencial, de verdad que necesita ayuda.#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/u66gdwqyDr — El Narrador (@El__Publico__) September 9, 2026

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¿Gala Montes tiene problemas de adicciones con las sustancias ilícitas?

De forma pública, Gala Montes ha reconocido consumir cannabis. Incluso se quejó de que, presuntamente, su vecina la “discrimina” por fumar esta sustancia. También ha dicho que es su problema si realmente tiene o no una adicción.

Hace algunas horas, su mamá, Crista Montes, sostuvo que su hija sí tiene problemas con el consumo de sustancias. A través de una transmisión en vivo, contó que ya había consultado con especialistas para ver de qué manera la pueden ayudar.

Cuando el público le sugirió que la anexara, la señora dijo que no podía hacer eso, pues es la propia Gala quien debe estar dispuesta a recuperarse. También destacó que una clínica de rehabilitación no acepta a “gente a la fuerza”.

“El chiste es que pida ayuda. En ese momento, estaré yo allí. Por supuesto que es muy doloroso para mí… pero no se puede hacer nada. Sé que está mal y soy la mamá, ni modo”. Mamá de Gala Montes

Crista dijo que le duele ver a su hija “en ese estado” y sostuvo que estará a su lado cuando ella decida atender sus “problemas”.

Gala Montes y su mamá / Redes sociales

¿Cómo está Gala Montes tras su salida de ‘La casa de los famosos México 2026’?

La ‘Jefa’ reunió a todos los habitantes que quedan en la sala para notificarles que Gala Montes abandonó ‘La casa de los famosos México 2026’. Sin entrar en detalles, dejó claro que la joven estaba bien, pero que simplemente había optado por irse.

La reacción de los participantes no se hizo esperar. La gran mayoría señaló que había sido una buena decisión, ya que Montes “no se veía bien”. Aprovecharon las cámaras para desearle todo lo mejor.

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