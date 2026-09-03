Gala Montes con el corazón roto; toma decisión contundente y alarma con mensaje: “Lo que sea aguanto, pero esto no”

En los últimos meses, Gala Montes ha estado involucrada en varios escándalos y peleas. Uno de los más sonados ha sido el conflicto que tiene con su hermana, Beba, por no permitirle ver a su sobrina. En medio de todo esto, compartió un emotivo mensaje y tomó una contundente decisión. ¿De qué se trata? Te contamos.

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Gala Montes está peleada con su familia / Redes sociales

¿Por qué Gala Montes se peleó con su hermana, Beba Montes?

Desde 2025, ya se venía rumorando un distanciamiento entre Gala Montes y su hermana Beba. Una fuente contó a TVNotas que, presuntamente, la actriz descubrió que la influencer le robó, aprovechando que estaba en ‘La casa de los famosos México 2024’.

Cuando Beba fue arrestada en CDMX, la también cantante no acudió al lugar donde la tenían detenida. Si bien en ese entonces dijo saber que estaba bien, señaló que no sabía mucho del asunto, algo que, para muchos, fue una señal de problemas.

A principios de julio de este año, la celebridad hizo una transmisión en vivo diciendo que había perdido el contacto con su sobrina tras un viaje que hicieron a Asia. Mencionó que su hermana tampoco le contestaba las llamadas.

En aquel entonces, la periodista Ana María Alvarado dijo que la menor le había dicho a su mamá que, presuntamente, vio a Gala tomando sustancias ilícitas y que no la atendía durante las vacaciones que hicieron.

La actriz indicó que el distanciamiento se habría dado por chismes. A partir de esto, ha hecho declaraciones en contra de Beba y su prometida. Ha tachado a su hermana de “mala madre” y “extorsionadora”. En respuesta, la influencer solo se ha limitado a aclarar que no es una mantenida y que prefiere no entrar en polémica.

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Gala Montes y Beba Montes están peleadas / Redes sociales

La contundente decisión de Gala Montes en medio de su pleito familiar

Hace algunas horas, Gala Montes compartió un video en el que recopila momentos junto a su sobrina. En la publicación, colocó un mensaje en el que manifiesta el gran dolor que siente al no poder verla.

“Hace ya algunos años empecé a tener que vivir el duelo de las personas que más amé en vida, hoy sí me siento dada a la ver... porque la neta sea lo que sea aguanto, pero esto, esto no”, puntualizó.

Aunque manifestó sentirse con el “corazón roto”, dijo que seguirá luchando para sanar, pues comprende que “dio todo sin nada a cambio”. Al final, mencionó que había tomado la decisión de desactivar los comentarios en redes sociales para evitar las malas opiniones.

Gala Montes “Mi corazón está roto, mi cuerpo cansado, mi mente rota. Intento sanar con arte, pero es muy doloroso y solitario. Ojalá la hija de nadie me ayude a sanar. Siempre di todo en mente y alma,y sin esperar nada cambio. (quito los comentarios porque la gente es mierda pero sé que hay gente sensible y amorosa que me lee) Me gusta escribir y decir lo que siento”.

Hasta el momento, Beba no se ha pronunciado ante lo dicho por su hermana. En tanto que muchos internautas han mostrado preocupación por la actriz, ya que últimamente se ha metido en muchos pleitos.

Gala Montes lanza desgarrador mensaje / Redes sociales

¿Gala Montes rechaza reconciliarse con su mamá, Crista Montes?

Otro tema polémico en la vida de Gala Montes es la relación que tiene con su madre, Crista Montes. En su momento, esta última contó para TVNotas que la actriz no solo la despidió como mánager, sino que también la corrió de su casa, pese a ser una sobreviviente del cáncer.

En respuesta, la celebridad hizo una transmisión en vivo diciendo que su madre la maltrató de forma física y psicológica. Estas declaraciones fueron respaldadas por Beba.

Hace poco, Gala compartió un mensaje que le envió su mamá, en el que le brindaba su apoyo para que superara su presunta adicción a las sustancias.

“No entiendo a esta señora. Por favor, alguien díganle que ya me deje en paz y a toda mi gente”, escribió Gala, echando por tierra cualquier indicio de un acercamiento entre ellas.

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