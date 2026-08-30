¡Adrián Marcelo y Gala Montes ya se reconciliaron! Él confiesa que hasta “se hablan a veces”, ¿Qué pasó?

Lo que para muchos parecía imposible, aparentemente al fin sucedió; Gala Montes y Adrián Marcelo se reconciliaron tras años de una guerra de dimes y diretes. El influencer lo confirmó recientemente en un capítulo de su pódcast ‘Hermanos de leche’. Te contamos qué dijo.

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Adrián Marcelo y Gala Montes se conocieron en La casa de los famosos México 2024 / Redes sociales

¿Por qué Adrián Marcelo y Gala Montes estaban peleados?

La enemistad entre Adrián Marcelo y Gala Montes comenzó durante su estancia en ‘La casa de los famosos México 2024’. Ambos protagonizaron fuertes discusiones. Si bien se pedían disculpas, las confrontaciones no cesaban y hasta escalaban.

El influencer la tachaba de ser una “falsa feminista” y se burlaba del conflicto que mantiene con su mamá, Crista Montes. En respuesta, la cantante lo acusaba de ser “misógino” y hasta decía que era un “feminicida en potencia”.

Las cosas llegaron a su punto crítico cerca de la gran final del show. Tras una discusión en la que Gala terminó con una crisis de ansiedad, Adrián decidió abandonar el reality y durante mucho tiempo afirmó que su experiencia en el proyecto fue pésima.

Allí no acabó el pleito. A lo largo de los meses, se atacaron mediante las redes sociales. Durante el Mundial, ambos acordaron que, si México ganaba, se reconciliarían. Aunque el país no pasó a semifinales, parece que al final sí arreglaron las cosas, al menos es lo que él asegura.

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Adrián Marcelo y Gala Montes se peleaban mucho / Redes sociales

La reconciliación entre Gala Montes y Adrián Marcelo

En un reciente capítulo de su pódcast ‘Hermanos de leche’, Adrián Marcelo reflexionó sobre todas las polémicas que ha enfrentado en los últimos años. Admitió que, si bien no volvería a relacionarse con cierta gente que le hizo daño, vivir con “resentimiento” no le gusta.

Por ello, tomó la decisión de simplemente alejarse y/o mantener una relación cordial con aquellos con quienes tuvo problemas en el pasado. Tal es el caso de Gala Montes. El influencer relató que ya establecieron comunicación.

“Yo hablo con gente que sé que me dio la espalda. Si Jesús perdonó, si el Papa perdonó a su agresor que le disparó. Yo tengo el deber de dejar ir. Si uno tiene resentimiento, no puede avanzar… Con Gala hablo a veces en WhatsApp y le digo: ‘Dale, síguela rompiendo’. Anda ahí volviendo locos a todos”. Adrián Marcelo

Aseguró que ya no le guarda ningún tipo de rencor, pues es consciente de que su conflicto los ayudó a ser virales en su momento. No quiso dar más detalles de cómo se dio la reconciliación, pero dejó claro que mantienen una relación cordial.

Hasta ahora, Gala no ha confirmado ni desmentido esto. No obstante, todo parece indicar que sí. Recordemos que, hace poco, la actriz dijo que Adrián tenía razón al decir que el formato de ‘La casa de los famosos México’ estaba “gastado”.

Donde están las fans de la drogadicta que decían que lo de la reconciliación si México ganaba era mame de la drogadicta ,que no entendíamos su sarcasmo 🤣🖕🏼 pic.twitter.com/fEXLNVVgiG — clau (@clauale333) August 30, 2026

¿Qué está pasando actualmente con Gala Montes?

Lejos de su aparente reconciliación con Adrián Marcelo, Gala Montes ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas por la pelea con su hermana, Beba. Según la actriz, esta última no le ha permitido ver a su sobrina tras un viaje a Asia.

De igual forma, ha atacado a su hermana en múltiples ocasiones. La ha tachado, entre otras cosas, de ser una “extorsionadora” y “mala madre”. Asimismo, sostuvo que su cuñada quiso coquetearle en el pasado.

Beba no ha dado muchas declaraciones al respecto y simplemente se ha limitado a desmentir algunas cosas que ha dicho la también cantante. Aseguró que no es una mantenida y que simplemente ya no quiere involucrarse en polémicas.

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