¿Odalys Ramírez prefiere La granja VIP 2026? Comete tremenda equivocación en plena gala de LCDLFM y causa polémica

Hace un par de días, se estrenó la segunda temporada de ‘La granja VIP’, reality de TV Azteca. En redes sociales, muchos consideran que el show le está “pisando los talones” a ‘La casa de los famosos México 2026’. Y es que se dice que el concurso de la televisora del Ajusco está dando más contenido que el de Televisa, pese a la incorporación de Gala Montes.

La rivalidad entre los proyectos se habría hecho aún más palpable después de que Odalys Ramírez, conductora de ‘La casa’, aparentemente hiciera referencia a la competencia en plena gala. Te contamos qué está pasando.

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Odalys Ramírez es conductora de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

Odalys Ramírez habría hecho referencia a ‘La granja VIP 2026’ en plena gala de ‘LCDLFMX 2026’

Todo habría ocurrido durante la gala del líder del pasado 7 de septiembre de ‘La casa de los famosos México 2026’. Odalys Ramírez felicitó a Yahir por la manera en la que ha tomado el liderazgo dentro del reality.

“Yahir hasta ahorita ha sido el capataz de la casa”. Odalys Ramírez

Algo que llamó la atención del público es que usara la palabra “capataz”. Y es que en esos momentos también se estaba llevando a cabo el programa en el que se definiría al primer ‘capataz’ de ‘La granja VIP 2026’.

Si bien algunos lo tomaron como una expresión general, otros teorizaron que estaba pensando en ‘La granja’ de forma inconsciente. Los que defienden esta especulación creen que tanto los conductores como la producción del reality estarían al tanto de la conversación que está causando la competencia en redes sociales. Algunos comentarios que se podían leer en internet son:

“¿Odalys dijo ‘capataz’?”

“Parece que alguien ve la competencia”

“La cara de Diego cuando Odalys llamó a Yahir ‘Capataz’”

“Odalys, entre cortes, estaba viendo ‘La granja VIP’”

“Lo noté”

“Se quiere ir para allá”

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Odalys Ramírez habría hecho referencia a La granja VIP en la gala de LCDLFMX 2026 / Redes sociales

¿Producción de ‘La casa de los famosos México 2026’ regañó a Odalys Ramírez por su presunta referencia a ‘La granja VIP 2026’?

Hasta el momento, la producción de ‘La casa de los famosos México 2026’ no ha dicho nada acerca de Odalys Ramírez y su presunta referencia a ‘La granja VIP 2026’. Tan solo se han limitado a asegurar que continúan a la cabeza en las listas de audiencia.

De acuerdo con lo reportado por diversos medios y periodistas como Gabo Cuevas, esta información sería real, al menos de manera parcial. Presuntamente, el reality de Televisa sí le ha ganado en rating a la competencia. No obstante, estos últimos están arrasando las tendencias en redes sociales.

“En el pico más alto, digamos que sí ganó ‘La casa de los famosos’, pero, en algún momento, llegaron a estar cerca. Este domingo nos vamos a dar cuenta de quién se va a coronar como el programa más consumido”, expresó Cuevas en su programa más reciente en YouTube.

La producción no se ha pronunciado ante el comentario de Odalys Ramírez en la gala / Redes sociales

¿Gala Montes ayudó a subir el rating de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Desde hace algunas semanas, el público se venía quejando de la falta de contenido en ‘La casa de los famosos México 2026’. Incluso, la propia Galilea Montijo, conductora del programa, regañó a los habitantes en algún momento por no “empezar a jugar”.

A raíz de esto, se han realizado muchas dinámicas, con el aparente fin de que el concurso se vuelva más interesante para la audiencia. Su último movimiento fue el ingreso de Gala Montes en sustitución de Aldo Rendón, quien oficialmente abandonó el concurso por problemas médicos.

Tras esto, muchos han notado que el interés por ‘La casa’ ha aumentado en redes sociales. Y es que la actriz ha causado mucha polémica tanto dentro como fuera del proyecto. Además de ciertos comentarios controversiales que ha hecho sobre algunos habitantes, se especula que la joven no está bien por su presunto problema de adicción a las sustancias ilícitas.

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