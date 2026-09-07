Manelyk González acusa de ‘robo’ a Niurka tras coincidir en La granja VIP; revive turbio pasado en LCDLF

En medio de los rumores que señalaban a Adrián Marcelo como uno de los posibles habitantes de La granja VIP 2026, se dio a conocer un pódcast en el que Manelyk González revivió su turbio pasado con Niurka cuando ambas estuvieron en La casa de los famosos. ¿Se protegerá de ella en el reality? ¡Te contamos los detalles!

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La granja VIP estrenó su segunda temporada la noche del 6 de septiembre. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Manelyk González y Niurka Marcos en La casa de los famosos?

Fue durante La casa de los famosos de Telemundo donde Manelyk González y Niurka Marcos protagonizaron varios enfrentamientos que se revivieron previo al estreno de La granja VIP donde ambas son participantes.

Previo al estreno del reality show 24/7 de TV Azteca, se dio a conocer el capítulo del podcast ‘La hora del tijero’ en el que participa Manelyk. La exAcapulco Shore sorprendió al decir que llevaría amuletos de protección a La granja VIP debido a una situación que vivió con Niurka en el pasado.

“Ella ya me había cantado el precio y así. Ella dormía en el mismo cuarto que yo; yo no soporto el olor a las guayabas. La hija de la ching** mete todas las guayabas y las deja en su cama. Todos sus collares nunca los sacaba; ese día que los saca y los pone con todas las guayabas”. Manelyk González

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Se revive enemistad de Niurka Marcos y Manelyk González en La casa de los famosos All-stars. / RRSS

¿Por qué Manelyk asegura que Niurka le ‘robó’ ropa en La casa de los famosos?

De acuerdo con Manelyk, cuando se percató del olor a guayabas, tiró todo lo que estaba en su cama, pero ese mismo día fue eliminada del reality de Telemundo. Más allá de su salida, lo que le llamó la atención fue que la vedette apareció con uno de sus pantalones.

“A mí me despertó el olor; agarré y tiré las cosas a la basura. Ese día a mí me eliminan. Voy viendo y la vieja no traía un pantalón mío puesto en mi eliminación. A mí se me perdió una ropa de mi bolsa sucia, pues la vieja con mis pantalones bien puestos y traía una cosa como de pelos”. Manelyk González

Debido a que en La casa de los famosos se percató de varias actitudes extrañas y al salir se enteró de que, supuestamente, las personas que practican brujería suelen tocar el cabello para drenar energía, decidió llevar varios amuletos de protección a La granja VIP. “Yo sí quiero llevar proteccióncita”, confesó.

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¿Cómo fue el encuentro de Manelyk y Niurka en La granja VIP 2026?

Desde los primeros momentos de Manelyk en La granja VIP, la tensión con Niurka se hizo evidente. Luego de que fue recibida en el foro, la influencer ingresó al reality, donde ya se encontraba la actriz cubana. Mientras saludaba al resto de los competidores, Niurka decidió retirarse, lo que generó una reacción inmediata.

“Ay, ¿no me supera después de un año y medio, bebé? Patética”, señaló Manelyk. Pese a que el comentario pasó desapercibido, el desdén continuó presente entre las famosas, pues durante la cena hicieron algunas caras que no pasaron desapercibidas por el público.

Por el momento, Manelyk y Niurka no han protagonizado una pelea en La granja VIP, pero sus fans se mantienen atentos ante la tensión que se creó entre ambas desde La casa de los famosos.

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