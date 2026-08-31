Lolita Cortés ¿toma más medicamentos psiquiátricos tras La granja VIP? “No me estaba haciendo nada”

Después de la polémica participación de Lola Cortés en Solo la más 2, la exparticipante de La granja VIP compartió los desafíos que enfrenta al luchar contra la depresión y el trastorno de ansiedad generalizado. ¿Su participación en el reality 24/7 empeoró su diagnóstico? ¡Te contamos los detalles!

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Lola Cortés se sincera sobre la depresión y ansiedad que padece. / Foto: Captura de pantalla.

¿Por qué Lolita Cortés abandonó La granja VIP?

Tras más de un mes dentro de La granja VIP, Lolita Cortés decidió abandonar la competencia por el bien de su salud mental y física. Debido a que la ‘juez de hierro’ compartía nominación con Alfredo Adame, Alberto del Río ‘el Patrón’ y Jawy, aprovechó para pedir su salida voluntaria.

“Ya no puedo más. Pido la oportunidad de irme, quiero ir con mis doctores a arreglar mi cuerpo, mi mente”, expresó Cortes durante la gala de eliminación.

Pese a que la eliminación se llevó con naturalidad y Jawy dijo adiós al reality, Lolita Cortés también abandonó el programa y protagonizó un emotivo momento al reencontrarse con su hija. Cabe mencionar que durante su participación en La granja VIP, Cortés vivió algunas crisis, lo que terminó por marcar su salida.

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Lolita Cortés pidió su salida voluntaria de La granja VIP. / Redes sociales

¿Cómo le afectó a Lolita Cortés ser parte de La granja VIP?

A mediados de mayo, Lolita Cortés confesó a TVNotas que buscaba recuperar su estabilidad emocional tras intentar atentar contra su vida dos veces; además, confesó que durante su estancia en el reality se detonaron ataques de pánico que no aparecían desde hace 10 años.

Ahora, en nuevo encuentro con la prensa, compartió que, tras su participación en el reality show 24/7, le tuvieron que cambiar los medicamentos, pero se encuentra bien pese a la depresión y el trastorno de ansiedad generalizada con el que vive.

“Tomo medicamentos para tener calidad de vida. Vivo con medicamentos, me cambiaron el medicamento después del reality show en el que estuve. Ese medicamento no me estaba haciendo nada, entonces ahí voy”. Lolita Cortés

💔 “En dos ocasiones decidí que ya no podía más”: Lolita Cortés revela que vive con medicamentos psiquiátricos tras ser diagnosticada con ansiedad generalizada y depresión severa. 🥺#TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/eNf99GCcfQ — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) August 31, 2026

¿Lolita Cortés ha llegado a sentir que ya no puede más tras ser diagnosticada con depresión y ansiedad?

En ese mismo encuentro con la prensa, la exjuez de ‘La Academia’ confesó que en dos ocasiones ha sentido que ya no puede más en medio de su diagnóstico de ansiedad y depresión; sin embargo, dos de sus seres queridos han estado ahí para sostenerla.

“Llegó mi hijo, llegó mi hermana y ellos han sido como el ‘ey, ¿qué te está pasando?’. Un par de cachetadas huajoloteras, como decía mi madre, despiertas y estás bien, así que ahí voy, pero siempre he dicho: ‘Pongan atención’”. Lolita Cortés

Cabe señalar que Lolita Cortés siempre se ha mostrado abierta a hablar sobre su salud mental, y pese a que en esta ocasión reconoció cómo afectó uno de sus proyectos y el cambio que tuvo en sus medicamentos, aprovechó para invitar a las personas a prevenir. Por ahora, Lola Cortés no ha dado nuevas declaraciones.

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