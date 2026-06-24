¿Lola Cortés abandona Solo la más 2? Lanza advertencia en pleno programa: “La que va a perder aquí, no soy yo”

Luego de que los productores de La más draga revelaron cómo fue trabajar con Galilea Montijo, se vivió una noche llena de tensión durante el segundo capítulo de Solo la más 2, donde Lola Cortés protagonizó un encontronazo con una de las participantes. ¿Qué fue lo que pasó en el reality? Te contamos los detalles.

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La más draga vivió una noche de tensión con Lola Cortés. / Redes sociales

¿Qué pasó en el segundo episodio de Solo la más 2?

El segundo episodio de Solo la más 2 comenzó con buenas noticias para Deseos Fab, una de las participantes más queridas del reality; sin embargo, la celebración terminaría rápido, pues minutos más tarde protagonizó un momento de tensión con Lola Cortés.

Tras ser ganadora del ‘Chiqui reto’ de la noche, se hizo acreedora de una estrella arcoíris, un beneficio que puede usar hasta antes de la semifinal. Con los ánimos hasta arriba por el triunfo, Deseos Fab llegó al reto principal de la semana con una temática inspirada en Veracruz.

Debido a que Deseos Fab eligió al estado de Veracruz como el referente para su reto, utilizó como base el traje típico del Baile de las brujas; además, también incorporó algunos detalles de la influencer Yeri MUA, originaria de dicho estado; sin embargo, su paso por la pasarela no dejó del todo satisfechos a los jueces, principalmente a Lola Cortés.

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Lola Cortés protagoniza pelea en La más draga. / Mezcalent

¿Qué dijo Lola Cortés sobre la participación de Deseos Fab en Solo la más 2?

Lola Cortés, quien recientemente revivió su polémica con Yuridia, se volvió tendencia la noche del 23 de junio tras el encontronazo que tuvo con Deseos Fab al hacer una dura crítica por su participación en el desafío de la semana de Solo la más 2.

Todo comenzó después de que Deseos Fab expresó que su intención en el reto era lucir un vestuario tradicional, a lo que Cortés respondió: “Este no es un atuendo tradicional, así que no lo lograste. Y en segundo lugar, mientras estabas en el escenario, estabas completamente inexpresivo, una vez más. Tenías la mirada perdida”.

Ante la primera observación de Cortés, Deseos Fab intentó replicar, pero la juez le pidió que escuchara mientras iba subiendo su tono de voz, lo que detonó una inesperada respuesta de Deseos Fab: “Lo que pasa es que me gusta hacerte repelar, Lolita. Que se te derrame la bilis. Y lo logré. Gracias”.

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¿Cuál fue la advertencia que lanzó Lola Cortés en Solo la más 2?

Tras escuchar las palabras de Deseos Fab, Lola Cortés no dudó en responder, pero mantuvo la compostura y dejó claro que su labor era como juez y no participante; resaltando que no tiene nada que perder.

“Lo entiendo perfectamente, lo lograste, pero lo que yo te quiero decir es: ‘Te advierto, la que va a perder aquí, no soy yo, yo no vine a concursar. Hazme caso, aunque te caiga supermal. Aunque me odies, hazme caso”. Lola Cortés

Lo ocurrido entre Lola Cortés y Deseos Fab no pone en peligro la participación de la juez, quien seguirá presente en el reality, pero sí crea debate en redes, pues además de la excolaboradora de La academia, Aldo Rendón dejó clara su postura ante lo ocurrido: “Esto es Solo la más, tienes que pensar en grande”.

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