La historia de amor de Lolita Cortés con su hermanastro, ¡con quien tuvo dos hijos!

La reconocida jueza de ‘La Academia’ y exintegrante de ‘La Granja VIP’, Lolita Cortés, vivió una de las historias de amor más sorprendentes de su vida junto al padre de sus dos hijos.

Y es que no se trató de una relación convencional, pues Sergio Romo, con quien formó una familia, ¡era su hermanastro! ¿Cómo comenzó el romance entre ellos y qué pasó con su relación? Te contamos.

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Lolita Cortés / Foto: Alejandro Isunza/TVNotas

¿Cómo comenzó la historia de amor entre Lolita Cortés y su hermanastro, Sergio Romo?

Lolita Cortés y Sergio Romo se conocieron desde la infancia. Tras la separación de los padres biológicos de Lola, su padre inició una relación con la actriz Alma Muriel, quien ya tenía un hijo: Sergio Romo.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante para ‘El minuto que cambió mi destino’, Lola contó que desde ese momento sintió una fuerte atracción por Sergio.

Después pasaron varios años sin verse, hasta 1989, cuando Lola se encontraba de gira con '¡Qué plantón!’ en Monterrey. Ahí se reencontró con Sergio y decidieron pasar unos días juntos antes de que ella regresara a la Ciudad de México.

Cuando regresó, Sergio la sorprendió al decirle que se mudaría a la Ciudad de México. Durante un tiempo vivió a escondidas con Lola y su mamá, hasta que Dolores Jiménez lo descubrió bajando por el balcón.

Lolita explicó que, tras descubrirlos, su mamá le preguntó si Sergio vivía con ellas. Lola respondió que sí y, desde entonces, continuaron viviendo juntos durante diez años.

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Lolita Cortés / Redes sociales

¿Qué dijo Lolita Cortés sobre el romance con su hermanastro y padre de sus hijos?

Lolita confesó que se sintió atraída por Sergio desde que eran niños y que ese sentimiento permaneció hasta que se reencontraron en Monterrey, momento en el que decidió no desaprovechar la oportunidad de iniciar una relación con él.

También reveló que enfrentó numerosas críticas por considerar que la relación era “inapropiada”. Sin embargo, aseguró que no se arrepiente de esa etapa de su vida y que hoy vive plenamente gracias a los dos hijos que tuvo con Sergio.

La relación comenzó a deteriorarse cuando Sergio Romo se mudó a Puebla por cuestiones laborales, mientras Lolita Cortés viajaba constantemente para poder verlo.

Posteriormente, vivieron en Saltillo y atravesaron una etapa estable como familia. Sin embargo, todo cambió cuando su hijo mayor expresó su deseo de practicar baile. Según contó Lolita, Sergio hizo comentarios despectivos sobre esa disciplina, situación que la llevó a tomar la decisión definitiva de separarse.

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¿Quién es Sergio Romo, el hermanastro de Lolita Cortés con quien tuvo dos hijos?

Poco se sabe sobre la vida de Sergio Romo, pues siempre ha mantenido un perfil alejado de los medios de comunicación y del mundo artístico, a diferencia de Lolita Cortés.

Sin embargo, se sabe que ha trabajado en importantes empresas del área de marketing y publicidad, entre ellas Coca-Cola, compañía por la que se mudó a Puebla cuando aún mantenía una relación con Lolita Cortés.

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