Lola Cortés estuvo con una mujer tras su divorcio; confiesa por qué no funcionó, ¿hubo infidelidad?

Lola Cortés, quien hace algunos meses estuvo en ‘La granja VIP’, se sinceró sobre uno de los aspectos más íntimos de su vida: su bisexualidad. Y es que la también exjueza de ‘La Academia’ habló sobre la vez que decidió tener una novia. Esto fue todo lo que dijo.

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Lola Cortés habla de su novia / Mezcalent

Así fue como Lola Cortés recordó a su novia

Durante la alfombra roja de ‘Solo Las Más 2’ de ‘La Más Draga’, Lola Cortés dijo saber que ya era bisexual desde la adolescencia. No obstante, en aquel entonces no entendía bien el concepto y se sentía sumamente confundida.

No fue hasta su separación que pudo explorar más esta faceta y optó por intentar una relación con una mujer. Aseguró que la experiencia fue sumamente maravillosa, ya que esta persona la ayudó a “conocerse mejor”.

“Yo tuve una relación con una mujer, claro que sí, como año y medio. Jamás había yo conocido mi cuerpo de esta manera”. Lolita Cortés

Aunque dijo que fue muy feliz en esa época, todo se terminó por una poderosa razón. Y es que se dio cuenta de que tenía más preferencia hacia los hombres: “Me di cuenta de que me encantan los hombres”, manifestó.

Finalizó mencionando que mantuvo oculta esta información por “respeto a su madre”. Y es que, al parecer, hablar sobre estos temas no era bien visto en su familia.

“Lo oculté muchos años por respeto a mi madre. (Su reacción) Fue terrible, fue una vergüenza, me dejó de hablar”, resaltó.

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¿Quiénes han sido las parejas de Lola Cortés?

Lola Cortés siempre ha sido muy hermética en cuanto a su vida privada y muy pocas veces ha hablado sobre los romances que ha tenido. Aquí te dejamos los más conocidos:

Sergio Romo

Quizá fue su relación más polémica. Y es que fueron hermanastros en su momento. Tras dejarse de ver por más de diez años, se reencontraron e iniciaron una relación. Estuvieron juntos por una década y tuvieron dos hijos. Según llegó a declarar, se separaron por diferencias irreconciliables.

“No es mi hermanastro como tal. O sea, pues sí… no… bueno, sí lo fue. Lo fue unos años, tres años de la vida, o cuatro”, manifestó hace algunos años.

Fernando Lozano

Inició en 2013 y culminaron en 2017. Las razones de la ruptura fueron similares a las de Sergio; ambos tenían una forma distinta de ver la vida.

Elías Ajit

No se sabe mucho sobre esta relación más que siguen juntos. Fue justo en 2025 que ella confesó que se había casado con el actor. Según se reporta, el romance inició en 2021.

¿Quiénes fueron pareja de Lola Cortés? / Mezcalent

¿Quién es Lola Cortés?

Dolores Vanessa Cortés Jiménez, mejor conocida como Lola Cortés, es una cantante y actriz.

Actualmente tiene 55 años.

Desde niña, mostró interés en el mundo artístico y trabajó en algunos proyectos pequeños.

Con el tiempo, se le vio en otros proyectos como ‘Mujer casos de la vida real’, ‘Chispita’ y ‘Pobre juventud’.

Participó en producciones de teatro musical.

Ganó notoriedad como ‘la Jueza de hierro’ en varias ediciones de ‘La Academia’.

En 2025, entró a ‘La granja VIP’ y hace poco tuvo una aparición en ‘La Más Draga’.

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