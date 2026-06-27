Ganadora de ‘Survivor México’, tras salir del clóset, presume a su novia con romántico beso: VIDEO

Esmeralda Zamora dio mucho de qué hablar durante su participación en la quinta temporada de ‘Survivor México’, realizada en 2024. No solo se especuló que presuntamente era una chica trans por su gran fuerza, sino que también se puso en duda su orientación sexual.

En aquel entonces, se decía que tenía romance con Gaby Fernández, otra de las competidoras. La propia Zamora negó esto, destacando que Gaby ya tenía pareja. A dos años de su victoria en el reality deportivo, la atleta presume de su nueva pareja. Te contamos lo que se sabe.

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Esmeralda Zamora, ganadora de ‘Survivor México’, tiene novia / Redes sociales

¿A Esmeralda Zamora, ganadora de ‘Survivor México’, le gustan las mujeres?

Tras su triunfo en ‘Survivor México’, Esmeralda Zamora habló en exclusiva para TVNotas. Durante la entrevista, habló acerca de diversos temas, incluyendo su sexualidad. En primera instancia, aclaró que no tuvo romances dentro del reality, como mucho se especuló.

También dejó claro que no era una mujer trans y lamentó que mucha gente la señalara como tal solo por su desempeño físico. Sin miedo al qué dirán, aprovechó para contar que era una bisexual, es decir, una persona que puede sentirse atraída tanto por un hombre como por una mujer.

“Soy una mujer bisexual y apoyo al amor. El público pensó que yo era trans por la fuerza que tengo. No lo soy. Me dio mucha risa y me divertí con los comentarios que hicieron”, dijo.

Y agregó: “También me sentí discriminada. No entiendo por qué tendría que haber sido primero hombre y luego mujer para tener esta fortaleza. Ojo, no me sentí ofendida en lo absoluto. Admiro muchísimo a las personas trans y les apoyo. Sin embargo, no me gusta que minimicen el esfuerzo que realicé”.

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Esmeralda Zamora, ganadora de ‘Survivor México’, es bisexual / Redes sociales

Así fue como Esmeralda Zamora, ganadora de ‘Survivor México’, presumió a su novia

Esmeralda Zamora, ganadora de ‘Survivor México’, ya había dejado ver que estaba completamente enamorada. No obstante, fue hasta ahora que usó las redes sociales para hablar abiertamente sobre su relación con Lourdes Chávez, una actriz que trabaja como doble de acción.

En un tierno video para Instagram, presumió de su actual novia con un beso en la mejilla. Dicho clip tenía la siguiente frase: “Cuando me preguntan por qué antes tenía novio y ahora tengo novia”. La atleta usó un audio que decía: “Porque yo soy Hannah Montana”.

Aunque los comentarios de la publicación fueron en su mayoría positivos, hubo algunos que se dijeron “decepcionados” por su noviazgo con una mujer. Zamora no ha respondido a las críticas directamente y solo se ha limitado a compartir más contenido con su pareja.

No se sabe mucho sobre cuándo comenzó la relación. No obstante, se puede intuir que pudo haber sido recientemente. Y es que comenzaron a subir contenido juntas en este mes del Pride.

¿Quién es Esmeralda Zamora, ganadora de ‘Survivor México’?

Esmeralda Zamora, mejor conocida solo como ‘Esme’, ganó notoriedad en 2024, cuando participó en ‘Survivor México’. Es originaria de Jalisco y actualmente tiene 32 años. Es licenciada en ciencias de la comunicación y trabajó un tiempo como community manager.

Su triunfo en el reality fue sumamente controvertido. Y es que muchos creían que ‘el Rasta’ era quien merecía la victoria. Por ello, regresó al siguiente año en la edición ‘Héroes y Villanos’.

Tras esta experiencia, se enfocó más en el contenido para redes sociales, compartiendo videos sobre diversos temas, principalmente sobre su vida.

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