Mueren padres de tres deportistas en menos de 24 horas; se cumple la regla de tres

El mundo deportivo atraviesa un fin de semana marcado por la tristeza, luego de que se diera a conocer la muerte de Jorge Messi, padre del astro argentino Lionel Messi.

Sin embargo, la conmoción aumentó después de que se confirmara el fallecimiento de los padres de otros dos reconocidos atletas. Los tres decesos ocurrieron en menos de 24 horas, lo que inevitablemente hizo que muchos recordaran la llamada “regla de tres”.

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Lionel y Jorge Messi / Redes sociales

¿Qué es la “regla de tres” cuando se habla de muertes?

La “regla de tres” es un mito o creencia popular que sostiene que los fallecimientos de celebridades suelen ocurrir en grupos de tres y en un periodo corto de tiempo, generalmente en cuestión de días. Sin embargo, en esta ocasión, los tres decesos ocurrieron con apenas unas horas de diferencia.

Aunque se trata únicamente de una superstición y no existe evidencia científica que la respalde, en distintas ocasiones se ha observado esta coincidencia: después de darse a conocer la muerte de una figura reconocida, en poco tiempo se reportan otros dos fallecimientos, lo que vuelve a poner sobre la mesa la famosa “regla de tres”.

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Regla de tres / Redes sociales

¿Quiénes son los padres de los atletas que protagonizaron la “regla de tres”?

Durante las primeras horas del sábado 8 de agosto, la noticia sobre el fallecimiento del padre de Lionel Messi le dio la vuelta al mundo.

Pocas horas después, mientras el mundo del futbol aún asimilaba la muerte de Jorge Messi, la Federación Ecuatoriana de Futbol compartió un comunicado para expresar sus condolencias a la familia de Kevin Rodríguez, jugador de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026, tras la muerte de su padre, Edgar Richard Rodríguez Vernaza.

Más tarde, la tristeza volvió a golpear al deporte mexicano. A través de las redes sociales de Survivor México, se confirmó el sensible fallecimiento de Jorge Carrasco Castro, padre de la competidora Tzasna, quien perdió la vida después de una larga lucha contra el cáncer de próstata.

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¿Qué hicieron los atletas tras la muerte de sus padres y qué pasará con Tzasna en Survivor México?

Horas después de que se difundiera la noticia sobre el fallecimiento de Jorge Messi, Lionel viajó a Rosario, Argentina, donde se encontraban los restos de su padre, para darle el último adiós en el cementerio privado El Prado, en Santa Fe.

Por su parte, Kevin Rodríguez se ausentó del partido de su club, Royale Union Saint-Gilloise, en Bélgica, para permanecer junto a su familia en este difícil momento. Antes del encuentro, se guardó un minuto de silencio en memoria de su padre.

En cuanto a Tzasna, la atleta mexicana y competidora de ‘Survivor México’, hasta el momento no se sabe con certeza si continuará o decidirá retirarse de la competencia. En los avances de la emisión de este domingo 9 de agosto, se observa el momento en que la deportista recibe la noticia sobre la muerte de su padre.

Por ello, habrá que esperar a la emisión del programa para conocer qué decisión tomará Tzasna y cuál será su futuro dentro de ‘Survivor México’.

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