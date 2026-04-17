Exparticipante de Survivor México anuncia que fue acosada por trabajador de la televisora: “Entre las bub...”

Una famosa actriz e influencer mexicana, quien participara en una edición de Survivor México, reveló recientemente haber vivido un episodio de acoso durante su infancia, mientras trabajaba en producciones de Televisa. ¿De quién se trata?

Este viernes se conocerá al eliminado de la semana en ‘Survivor México’ / Facebook: Survivor México

¿Qué actriz mexicana, ex de Survivor México, reveló haber sido víctima de acoso?

La actriz Frida Urbina, conocida por su participación en capítulos de La rosa de Guadalupe, preocupó a sus fans y seguidores, luego de revelar que fue víctima de acoso durante su infancia.

En su testimonio, compartido en una entrevista para el canal digital de Pietro TV, expuso que permaneció en silencio durante años debido al miedo y la confusión propios de su edad.

La también exconcursante de realities como La venganza de los ex narró que los hechos ocurrieron cuando aún era menor y formaba parte del medio artístico como talento infantil.

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La influencer y actriz mexicana, Frida Urbina / IG: fridaurbinaa

¿Cómo fue acosada la actriz Frida Urbina dentro de la televisora?

Durante la entrevista en donde exhibió ese lamentable suceso, la influencer Frida Urbina detalló que el incidente ocurrió en el contexto de una grabación. Según su relato, un asistente de talentos la llamó con el pretexto de revisar su vestuario y sus líneas. Fue entonces cuando, en un espacio apartado detrás de las camionetas de producción, el trabajador realizó tocamientos indebidos:

Me lleva atrás de las camionetas de vestuario de Televisa y me hace así entre las bub*s para tocarme los pez0n3s y me dice: ‘Es que tenemos que hacer algo con esto’. Frida Urbina

La actriz recordó que, en ese momento, no comprendió del todo lo que estaba ocurriendo. La normalización de las dinámicas laborales y su corta edad hicieron que inicialmente interpretara la situación como parte del trabajo. Sin embargo, tras repetirse el comportamiento, comenzó a darse cuenta: “ Pensé que era algo relacionado con el vestuario, pero después entendí que era acoso ”, explicó.

Por otra parte, también aseguró que su miedo e incomodidad sobre la experiencia, la llevaron a mantenerse callada por algún tiempo, al grado de no querer regresar a las grabaciones:

“ Yo no le dije a mi mamá, estaba muy callada. Me decían: ‘Oye, tienes que ir a Televisa’, y yo decía: ‘Es que no quiero ir’” , apuntó.

Tiempo después le contó a su mamá y ahí se hizo el relajo, pues luego luego fue e hizo un escándalo mayúsculo en las puertas de la televisora: “ A las dos y media mi mamá ya estaba fuera de Televisa haciendo un desmadre impresionante ”, puntualizó.

Al momento, Frida Urbina no ha revelado la identidad del presunto acosador, y no dio más detalles acerca de la actualidad de dicha persona.

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¿Quién es Frida Urbina y en qué programas ha participado?

Frida Urbina es una actriz, creadora de contenido e influencer mexicana que ha construido su carrera principalmente en la televisión y los realities.

Su reconocimiento llegó gracias a su participación en el reality show La venganza de los ex, un programa enfocado en relaciones sentimentales y conflictos entre exparejas.

Posteriormente, se mantuvo en los realities al integrarse a Survivor México. Su participación fue seguida de cerca por el público hasta su eliminación el 13 de junio de 2025.

En su faceta como actriz, ha formado parte de producciones como:



La rosa de Guadalupe ,

, Nosotros los guapos y recientemente,

y recientemente, Cancelados.

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