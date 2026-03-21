Famosa actriz infantil mexicana dejó el cine por acoso de un director y se fue a vender en un tianguis

La historia de Lucy Buj vuelve a encender la conversación en torno al cine mexicano y las historias ocultas detrás de la fama infantil. La actriz, recordada por su papel en ‘María Isabel’, sorprendió al revelar que abandonó su prometedora carrera tras vivir una experiencia de acoso con un director.

Aunque compartió escena con figuras como Silvia Pinal y Evangelina Elizondo, su trayectoria se detuvo de forma abrupta cuando apenas tenía 10 años. Hoy, su vida es muy distinta: llegó a vender mercancía en tianguis, lejos de los reflectores que alguna vez la convirtieron en una estrella infantil.

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¿Por qué Lucy Buj dejó el cine mexicano en su mejor momento tras sufrir acoso?

La revelación que hizo Lucy Buj sobre su salida del cine mexicano es tan fuerte como inesperada. En entrevista con el periodista Edmundo Pérez, la actriz confesó que todo cambió tras un incómodo encuentro con un director.

El episodio ocurrió cuando su carrera iba en ascenso, luego de destacar en proyectos importantes y ganar popularidad en la industria. Sin embargo, una propuesta fuera de lugar marcó un antes y un después en su vida.

“Todo salió muy bien y cuando entré con el director, muy prepotente, odioso, me dijo: ‘Si quieres firmar tu contrato, te veo hoy a las 11 en mi casa’. Le dije: ‘Sabe qué, yo todavía juego a las Barbies, no soy precoz. Si usted quiere que yo firme, hable con mi mamá, ya llegó’. Cuando salí dije: ‘Nunca más, hasta aquí llegó mi carrera’” Lucy Buj

Tras ese momento, la actriz tomó una decisión radical: alejarse completamente de la actuación. Su caso se suma a otras historias que han evidenciado prácticas cuestionables dentro del entretenimiento, especialmente en décadas pasadas.

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Lucy Bug / Redes sociales

¿Qué pasó con Lucy Buj después del éxito y por qué terminó vendiendo en el tianguis?

Luego de dejar el cine mexicano, la vida de Lucy Buj dio un giro total. A pesar de haber trabajado desde muy pequeña y generar ingresos, la actriz reveló que nunca tuvo control sobre su dinero, ya que era administrado por sus padres.

Con el paso del tiempo, tuvo que buscar nuevas formas de salir adelante, lo que la llevó incluso a trabajar vendiendo productos en tianguis, una realidad que contrasta con su pasado en la pantalla grande.

“Según la gente, no he cambiado mucho... me reconocen mucho, estuve vendiendo mercancía en los tianguis y me decían: ‘Ay, señora, yo la conozco'…” Lucy Buj

Lejos de rendirse, Lucy apostó por la educación. Terminó la secundaria, la preparatoria y estudió para convertirse en intérprete y traductora, dominando idiomas como inglés y francés con la intención de trabajar en una embajada.

A pesar de los años lejos de la industria, Lucy Buj no ha cerrado la puerta al mundo del espectáculo. De hecho, ha expresado abiertamente su deseo de volver a actuar, ya sea en televisión o en cine.

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¿Quién es Lucy Buj, actriz de María Isabel, y por qué fue famosa en el cine mexicano?

Para entender el impacto de Lucy Buj en el cine mexicano, hay que remontarse a sus inicios. Debutó a los seis años en la película Gregorio y su ángel, donde su talento llamó la atención de productores y directores.

Sin embargo, su gran salto llegó con María Isabel, donde interpretó a Rosa Isela, un personaje que la colocó como una de las niñas actrices más queridas de la época. Compartió créditos con figuras importantes como Silvia Pinal, Norma Lazareno, Irma Lozano y Eric del Castillo.

También participó en películas como El libro de piedra, dirigida por Carlos Enrique Taboada, consolidando su imagen como una actriz infantil talentosa y versátil.

A pesar de su corta filmografía, su carisma y presencia la mantienen vigente en la memoria del público.