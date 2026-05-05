César Bono de luto: Anuncian la muerte de Xóchitl Vigil, actriz y exesposa del actor: “me está doliendo”

La actriz mexicana Xóchitl Vigil, recordada por su participación en la televisión nacional durante la década de los setenta, murió recientemente. La noticia fue confirmada por el propio actor, César Bono, con quien tuvo una relación hace varios años. ¿Qué le pasó?

César Bono se tatúa junto a sus hijos / IG / YT

¿Cómo anunció César Bono la muerte de su exesposa, Xóchitl Vigil?

En un reciente encuentro con TVNotas y otros medios, César Bono habló a su salida de la obra Defendiendo al cavernícola, la cual ha sido protagonizada por él a lo largo de los años.

En dicha plática, reveló que Xóchitl Vigil, su primera esposa, murió recientemente, teniendo que actuar en esta última función, de manera triste y dolorosa:

Yo me casé dos veces, bendito sea Dios solo fueron dos. El primer matrimonio tuve dos hijas mujeres, ayer murió la mamá de esas dos hijas. (...) Y hablé que uno trabaja para su mujer y para sus hijas, y me está doliendo ahorita. César Bono

Visiblemente conmovido, César Bono recibió palabras de aliento y apoyo por parte de los presentes, así como sus felicitaciones por los casi 25 años en los que ha estado presente en Defendiendo al cavernícola.

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¿De qué murió Xóchitl Vigil, actriz y exesposa de César Bono?

Aunque hasta el momento no existe un comunicado oficial, diversas figuras cercanas a la actriz han confirmado el deceso a través de plataformas digitales.

Xóchitl Vigil habría fallecido el pasado 4 de mayo a los 73 años, sin que se hayan revelado las causas de su muerte.

La noticia comenzó a circular en redes sociales, sin confirmarse, tras la publicación de la cantante Margarita Batiz, quien expresó públicamente su pesar por la pérdida. A través de su cuenta de Facebook, la intérprete compartió un mensaje de despedida:

Descanse en paz mi querida amiga Xóchitl Vigil. Margarita Batiz

No se han revelado más detalles sobre su muerte, pero se espera que en próximas horas se revelen las posibles causas, mientras tanto, en redes ya homenajean a la actriz.

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Muere Xóchitl Vigil / FB: Baby Batiz

¿Quién era Xóchitl Vigil y en qué programas participó?

La actriz Xóchitl Vigil llegó a la fama en 1974 gracias a su participación en el programa de comedia Hogar dulce hogar, donde compartió pantalla con César Bono y su hija María Rosa.

Posteriormente, la actriz tuvo apariciones en el popular programa Mujer, casos de la vida real, una de las producciones más emblemáticas de la televisión nacional.

Más allá de su trayectoria profesional, Xóchitl Vigil fue conocida por su relación con César Bono, con quien estuvo casada durante 13 años. De esta unión nacieron sus dos hijas: María Rosa y Sol Queijeiro.

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