Lola Cortés vuelve a hablar de Yuridia y su éxito en la Plaza de Toros, ¿despotricó en su contra?: VIDEO

Después de que Lola Cortés revivió la razón por la que Yuridia no ganó La academia en La granja VIP, la conocida como ‘Jueza de hierro’ fue cuestionada sobre el reciente éxito de la intérprete mexicana en la Plaza de Toros y el Estadio GNP, donde se presentará el próximo mes de septiembre.

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Lola Cortés revivió la polémica de Yuridia en La granja VIP 2025. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Lola Cortés y Yuridia en La academia?

Lolita Cortés y Yuridia coincidieron en La Academia, cuarta generación, en 2005. Durante su estancia en el concurso de canto, la intérprete de “Ya te olvidé” destacó por su rigurosa voz, un detalle que, aunque a muchos les encantaba, generó comentarios negativos por parte de Cortés.

Una de las críticas más recordadas por parte de los fans de La academia, ocurrió cuando Lolita Cortés aseguró que le faltaba transmitir emoción a través de su interpretación, palabras que han vuelto a revivir tras los éxitos que ha cosechado la artista en los últimos años.

“Te falta toda la interpretación y el final estuvo mal dirigido”, expresó Cortés, a lo que Yuridia respondió: “Yo no soy Amanda Miguel ni soy Valeria Lynch, yo soy Yuridia”.

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Yuridia y Lola Cortés protagonizaron tenso momento en La Academia 2005. / Instagram

¿Cómo ha ido evolucionando la supuesta rivalidad entre Lolita Cortes y Yuridia?

Pese a que el comentario hecho hace más de dos décadas se mantiene vigente en redes, la cantante y actriz ha reconocido en más de una ocasión la capacidad que tiene Yuridia para interpretar actualmente.

Incluso, durante su participación en el programa Pinky Promise de YouTube, Cortés señaló los avances que ha tenido la cantante de “Qué agonía” a lo largo de los años y aseguró que no emitiría el mismo comentario: “Sería como un retroceso, como si ninguna de las dos hubiéramos avanzado y crecido”.

Por su parte, Yuridia se unió a una ola de críticas contra Lola Cortés en enero de 2025, cuando Apio Quijano revivió una polémica con la juez y ella se unió a la conversación, asegurando que no era nadie para criticar, pero recordó lo ocurrido en el pasado.

“No soy nadie para juzgar siempre y cuando no me hayan juzgado y criticado duramente antes a mi persona. Y bueno, ella en su momento lo hizo con dolo y ventaja”, expresó Yuridia en TikTok.

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Lola Cortés y Yuridia siguen generando debate tras polémicos comentarios en 2005. / Foto: Captura de pantalla.

¿Qué dijo Lola Cortés ante el éxito de Yuridia en sus conciertos?

Pese a que parecía que la polémica ya estaba quedando atrás, Lola Cortés volvió a ser cuestionada sobre el polémico comentario que hizo hace más de 20 años. De acuerdo con la exparticipante de La granja VIP, ella nunca consideró incapaz a Yuridia de llegar a la Plaza de Toros, solo dio una percepción.

“Chequen bien el video, jamás dije que ‘nunca iba a llegar’. Una mujer con esa voz es imposible, mi problema con ella siempre fue la interpretación. Ahora, como decía, la opinión artística es una percepción”. Lolita Cortés

De esa forma, Lola Cortés dejó claro lo que quiso decir con su comentario y resaltó el talento vocal que tiene Yuridia, quien se prepara para sus próximos conciertos en la Ciudad de México.

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