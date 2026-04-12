Yuridia presume a Matías Aranda, su esposo, con tremenda FOTO en el baño; ¡encendió las redes! “Comes bien”

Yuridia encendió las redes sociales luego de que compartió una picante foto de su esposo, Matías Aranda. La intérprete de ‘Sin llorar’ utilizó sus cuentas oficiales para mostrar un poco de su vida en marzo. Sin embargo, lo que acaparó la atención de los usuarios fue, ¡el cuerpazo del padre de dos de sus hijos! Te contamos.

Yuridia presume a su esposo, Matías Arana, en toalla / IG: @elmatiaranda / @yuritaflowers

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¿Cómo inició la historia de amor de Yuridia y Matías Aranda?

La historia de amor entre Yuridia y su esposo, Matías Aranda, comenzó en 2009. Se conocieron en el reality ‘La academia’ y, tiempo después, iniciaron una relación. Al principio, los exacadémicos mantuvieron su romance en privado, pero, poco a poco se les vio juntos en eventos y compartían fotos en redes sociales, lo que confirmó su noviazgo.

Con el tiempo, Aranda se convirtió en pieza clave del equipo que maneja la carrera de Yuridia, lo que fortaleció aún más su vínculo personal y profesional. Luego, se casaron en 2019. La noticia se dio a conocer poco después, cuando comenzaron a referirse el uno al otro como esposos.

La relación amorosa entre Yuridia y Matías Aranda comenzó en 2009. / IG: @elmatiaranda / @yuritaflowers

Años más tarde, anunciaron la llegada de su primer hijo en común. Cabe recordar que la cantante ya tenía un hijo de su relación con Edgar Guerrero.

Y, en febrero del año pasado, Yuridia reveló que estaba en la dulce espera de su segundo hijo con Aranda. La famosa dio a luz a finales de junio de 2025. A través de redes sociales, compartió una enternecedora foto de sus hijos: “Mucho amor aquí”, escribió.

Yuridia y su esposo Matías anuncian la llegada de su bebé en sus historias de instagram. / @yuritaflowers/ @elmatiasaranda

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¿Qué foto compartió Yuridia de Matías Aranda, su esposo, en el baño?

Pese a que, hace unos meses, Yuridia reveló que estuvo al borde del divorcio de Matías Aranda, todo se trató de una pequeña crisis por no lograr tener hijos, pero, ahora, la cantante presumió a su esposo en sus redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la también conocida como ‘la Patrona’ publicó una ráfaga de fotografías de algunos de los momentos que vivió en familia con sus bebés, cumpleaños y convivencias con amigos durante el mes de marzo. En dicho post escribió: “La laif”.

Yuridia presume a su esposo, Matías Arana / IG: @elmatiaranda / @yuritaflowers

No obstante, lo que acaparó la atención fue la segunda imagen de su publicación. En esta se ve a Aranda, su esposo, en lo que sería un baño, con tan solo una toalla. ¡Encendió las redes!

Rápidamente, los usuarios llenaron de comentarios la publicación de Yuridia. ¡Se dijeron fans de su relación!

Estas fueron las reacciones:



“Todas hicimos zoom”,

“Botón de fan de su relación”,

“Comes re bien, ¿no te empachas?”,

“Amiga, ¿tu esposo está soltero?”,

“Ella ya ganó”,

“ La 2. Qué bien comes, Yuridia. Solo por respetarte a ti no diré algo más”,

“Mati, no te había visto bien, la patrona nos da chanza de mirar un poquito”,

“Querida socia”,

“Manita arriba cuando vemos a Mati en toalla”,

“Échalo, tenemos que repartir”.

Así lo publicó Yuridia:

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¿Qué respondió Yuridia a los comentarios de la foto de su esposo, Matías Aranda?

Al momento, Yuridia, segundo lugar de la cuarta generación de ‘La academia’, no se ha pronunciado sobre los halagos a su esposo por su foto en toalla. Sin embargo, años atrás, dejó saber su postura respecto a quienes dicen ser “fans de su relación”.

Yuridia presume a su esposo, Matías Arana, en toalla / IG: @elmatiaranda / @yuritaflowers

En medio de uno de sus conciertos, Yuridia interrumpió el show y lanzó una contundente advertencia a las admiradoras de Matías:

“Por cierto, ya dejen de poner en mis redes sociales que son fans de mi relación, ya les entendí y no va a pasar, ¿verdad, Mati?”. Yuridia

Como era natural, la intérprete de ‘Ya te olvidé’ desató risas entre todos los asistentes, pues habrían entendido la referencia sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal.



Así lo dijo Yuridia: