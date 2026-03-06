Yuridia enciende las alarmas; pide ayuda tras sufrir una quemadura en la cara, ¿queda desfigurada? Así luce

Yuridia asustó a sus seguidores al revelar que recientemente sufrió una quemadura en la cara. La cantante contó que, lamentablemente, las lesiones le dejaron algunas marcas en el rostro, situación que la llevó a pedir ayuda a sus fans.

A través de redes sociales, la intérprete recurrió a sus seguidores para solicitar recomendaciones de dermatólogos que puedan ayudarle a mejorar su piel tras este incidente, pero ¿qué le pasó a Yuridia?

Yuridia / Redes sociales

¿Por qué Yuridia sufrió quemaduras en la cara?

Yuridia compartió con sus seguidores que “se quemó la cara”, lo que de inmediato generó preocupación entre sus fans. Sin embargo, la cantante aclaró que no se trató de una quemadura grave, sino de una reacción que sufrió tras padecer dos brotes de herpes que le provocaron fuertes lesiones cerca del ojo.

La intérprete explicó que intentó cubrirlas utilizando aciclovir, un medicamento comúnmente usado para tratar el herpes labial, pues creyó que le ayudaría a mejorar la apariencia de su piel. No obstante, la reacción fue mucho más fuerte de lo que esperaba.

“Me equivoqué porque cuando me lo puse me ardió hasta el cu… Se me quemó la cara, me empezó a arder bien feo y me dejó una mancha que ya no se me quita con nada. No sé si ya se va a quedar así por el resto de mi vida, porque es una cicatriz por una quemadura provocada por aciclovir. Denme sus consejos rápido, porque seguro TikTok me va a bloquear este video porque lo va a ver asqueroso”, contó la cantante.

Yuridia / Redes sociales

Así luce la quemadura de Yuridia en su rostro

Aunque Yuridia cree que su video podría ser eliminado de TikTok por considerarse contenido “asqueroso”, en realidad en las imágenes apenas se alcanza a ver una pequeña mancha café en su rostro, la cual, según contó, ha intentado disminuir de distintas maneras.

La cantante compartió el clip para pedir ayuda directamente a especialistas que pudieran orientarla sobre cómo tratar la marca que le dejó la reacción en la piel.

“Este video es para un dermatólogo que me esté viendo por ahí”, mencionó.

En el mismo video, Yuridia explicó que esta quemadura ocurrió durante su más reciente embarazo, ya que en esa etapa sus defensas bajan y eso provoca que el herpes se le active en el rostro, lo que finalmente derivó en la lesión que ahora intenta tratar.

Yuridia responde a críticas por pedir ayuda en redes y no ir con un especialista

Aunque muchos de sus fans de inmediato corrieron a darle todo tipo de consejos e incluso a asegurarle que la mancha realmente no es tan visible, otros usuarios aprovecharon para criticarla sobre la forma en la que Yuridia decidió pedir ayuda.

Algunos se burlaron de que, en lugar de acudir directamente con un dermatólogo, Yuridia prefiriera hacer un video en TikTok para pedir recomendaciones.

“Ir a consulta dermatológica (tachado). Consultarle en TikTok (verificado)”, escribió una usuaria en redes.Lejos de molestarse, la intérprete tomó el comentario con humor y respondió sin tomárselo personal.

“Déjenme vivir mi vida”, contestó Yuridia, acompañando el mensaje con varios emojis riendo.

